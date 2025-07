PP-A contrapone la "generación de empleo y bajada de impuestos" de Moreno con la "caldera fiscal" que achaca a Montero

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha reivindicado este martes la "estrategia de generación de empleo y de reducción de impuestos" que, según ha defendido, se está desarrollando en la región de la mano del Gobierno de Juanma Moreno, y la ha contrapuesto con la "caldera fiscal" de la que "hace gala" la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

El 'número dos' del PP-A se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que, según se informa en una nota, ha vuelto a afear a la también vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que, "como andaluza, haya avalado un modelo de financiación privilegiada para el independentismo".

"Mientras el PSOE ha acumulado 94 subidas de impuestos de toda clase, el Gobierno de Juanma Moreno ha demostrado en Andalucía que, con seis bajadas de impuestos desde 2019, se puede gobernar de otra forma", ha reivindicado Antonio Repullo, que ha aludido a la última edición de la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE), que "recalca que uno de cada tres españoles no puede permitirse una semana de vacaciones al año, pese a tratarse de personas que trabajan".

El representante del PP-A ha subrayado que dichas personas "se encuentran atrapadas en la precariedad por los precios disparados y el coste desbocado de la vivienda", y ha puesto de relieve que "sólo el 16,8 por ciento de los contratos son verdaderamente estables".

Esta situación, según ha continuado, se da "sobre todo en jóvenes de entre 16 y 29 años (36,7%), y muy especialmente en los hogares monoparentales (47,8%)".

Por ello, el secretario general de los 'populares' andaluces ha apostado por "oportunidades tangibles, posibles y reales, no como el 'sanchismo', que sólo ha traído más impuestos, trabas burocráticas y menos expectativas para las familias trabajadoras", según ha opinado.

Así, ha definido al PP como la formación política "de los barrios, de los autónomos, de los mayores, de los jóvenes que no se rinden", y ha reivindicado la Estrategia Transformación Económica del PP-A que "hace protagonistas a los autónomos y pequeñas empresas, los verdaderos generadores de empleo", así como la 'Cuota Cero' para jóvenes menores de 30 años, que "elimina las cuotas de la Seguridad Social durante los dos primeros años de actividad para que se establezcan como autónomos".

También ha señalado que "existe un firme compromiso por la reindustrialización sostenible y por la reducción de la carga fiscal que exprime a las familias trabajadoras".

"Apostamos, en definitiva, por crear un entorno favorable para el empleo estable y de calidad", ha aseverado el representante del PP-A, que ha destacado que Andalucía ha pasado a ser "la segunda" comunidad autónoma "más competitiva fiscalmente de España" y "una isla de estabilidad política y económica".

"BUENOS DATOS MUY A PESAR" DEL GOBIERNO CENTRAL

Dicho esto, ha apostillado que estos "buenos datos se han conseguido muy a pesar del proceder del Gobierno central", pues la región "deja de percibir más de 1.500 millones de euros al año respecto a lo que le correspondería si recibiera una financiación media como la del resto de comunidades del régimen común", y al respecto ha lamentado que en esta cuestión se da "una brecha que no se cierra, sino que se agrava con cada cesión que Pedro Sánchez hace al separatismo".

Antonio Repullo ha remarcado que esos recursos que no llegan a Andalucía "se nos niegan para nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestras infraestructuras", y "son menos oportunidades para los jóvenes andaluces".

"No nos perdonan competir, no nos perdonan pelear por nuestro lugar en España, no nos perdonan exportar más y crear más empresas y gestionar mejor nuestros recursos", ha lamentado el representante del PP-A, quien, tras cuantificar en "25.000 millones el traspaso del IRPF y en 55.000 millones la cesión total", ha asegurado que "no vamos a permitir que nuestros servicios públicos, nuestras inversiones o nuestras oportunidades dependan del precio que ERC o (Carles) Puigdemont impongan desde una mesa de negociación que dirige Montero, candidata del PSOE-A, en la trastienda de este país".

El 'número dos' del PP-A ha concluido subrayando que la líder del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE "acumula fotos" con los que fueron secretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, "con los hombres que desprecian a las mujeres y hablan de ellas como mercancía usada", y ha criticado que Montero, "en lugar de defender su tierra, justifica las medidas ilegales de Pedro Sánchez".

El secretario general del PP-A ha avisado de que "Andalucía no paga a traidoras", y no va a dar "su confianza a quien privilegia a otros frente a los suyos", pues es una tierra que "tiene memoria y dignidad", según ha concluido Antonio Repullo.