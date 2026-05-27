Enrique Romero y Francisco Ruiz Miguel, entre los galardonados en los III Premios Provinciales de Tauromaquia de Granada

La consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, en los III Premios Provinciales de Tauromaquia de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, ha presidido, junto al secretario general de Interior, David Gil y el delegado del Gobierno, Antonio Granados, la entrega de la tercera edición de los Premios Provinciales de Tauromaquia, una iniciativa impulsada por la Delegación del Gobierno en la que han sido distinguidos, entre otros, Enrique Romero y Franciso Ruiz Miguel, y que tiene como objetivo reconocer y poner en valor la contribución de personas y entidades a la defensa, promoción y difusión de la cultura taurina en la provincia.

El 'Premio a la contribución, fomento y divulgación nacional e internacional de la cultura taurina', destinado a personas físicas o jurídicas con una destacada trayectoria en este ámbito, ha recaído en esta edición en el periodista de Canal Sur, Enrique Romero, y en el matador de toros Francisco Ruiz Miguel.

Por otro lado, el 'Premio a la institución, colectivo o movimiento asociativo encargado de la promoción de la cultura taurina en la provincia de Granada', dirigido a entidades que han sobresalido por su labor de impulso y difusión, ha sido concedido a la Peña taurina Joselito "El Gallo".

El premio 'A la trayectoria profesional en el ámbito taurino en la provincia de Granada', destinado a personas físicas con una destacada carrera profesional en este sector, ha sido otorgado al cirujano jefe de la plaza de toros de Granada, Pablo Torné Poyatos.

Los premios, que se han entregado en una ceremonia en la sede de la Junta de Andalucía en Granada, tienen carácter anual y se articulan en estas tres categorías.

Rocío Díaz ha felicitado a los galardonados por "la labor ejemplar que realizan en favor de la tauromaquia y las tradiciones andaluzas". Igualmente, ha defendido el arraigo de la fiesta taurina en Granada y en el conjunto de la comunidad autónoma, asegurando que "Andalucía, por mucho que algunos no lo quieran aceptar, ha sido, es y será taurina".

En este sentido, ha recordado que la provincia cuenta con 28 municipios adheridos a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (Remta). Asimismo, ha señalado que más de 1,2 millones de personas acudieron a espectáculos taurinos en Andalucía durante 2025, de las que 146.000 lo hicieron en la provincia granadina. "La fiesta de los toros es del pueblo y de quienes viven con orgullo las costumbres y tradiciones de su tierra", ha añadido.

También ha puesto en valor las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz en apoyo a la tauromaquia, "uno de los patrimonios culturales más importantes de nuestro país". Entre ellas, ha citado el nuevo Reglamento Taurino de Andalucía o la tramitación de la Estrategia Andaluza de Tauromaquia 2030, que "refuerzan el reconocimiento institucional a una actividad con un importante peso económico, cultural y social en Andalucía".

Por su parte, Granados ha subrayado que "la creación y regulación de estos Premios constituyeron el primer paso en la elaboración de herramientas para la protección de la tauromaquia en todos sus aspectos, siendo ésta una responsabilidad de los poderes públicos, que han de proteger este importante patrimonio inmaterial".

Asimismo, ha destacado que estos galardones nacieron con la vocación de reconocer "a todas las personas y colectivos que contribuyen a la defensa y promoción de la cultura taurina por su buen quehacer y compromiso", lo que redunda "en el engrandecimiento de la fiesta en la provincia y, por ende, de la cultura en sus distintas manifestaciones".

El delegado ha puesto de relieve que la tauromaquia es "una actividad enormemente enraizada en toda la geografía andaluza", con impacto no solo cultural, sino también en la protección del ecosistema, así como en los ámbitos económico, social y del empleo. En este sentido, ha recordado que el sector taurino genera riqueza y numerosos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y que engloba no solo las corridas de toros, sino también un amplio conjunto de tradiciones y festejos populares que conforman la tauromaquia como signo de identidad colectiva.