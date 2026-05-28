El Estadio de la Juventud de Granada acoge el Meeting Internacional Andalucía Challenger 'Paco Sánchez Vargas'

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, David Rodríguez, y el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca, han presentado el Meeting Internacional Andalucía Challenger 'Paco Sánchez Vargas' - JUNTA

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, David Rodríguez, y el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca, han presentado el Meeting Internacional Andalucía Challenger 'Paco Sánchez Vargas', un evento impulsado por la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Granada y organizado por la Federación Andaluza de Atletismo, que se celebrará el próximo miércoles 3 de junio, en el Estadio de la Juventud de Granada y que tendrá una alta participación de atletas nacionales e internacionales.

Esta cita es clave porque forma parte del calendario World Athletics y tiene categoría Challenger. Atletas nacionales e internacionales tendrán la oportunidad de batir sus propios récords y conseguir sus ansiadas marcas mínimas que exige la EA para el próximo Campeonato de Europa, que se celebrará entre el 10 y 16 de agosto en Birmingham.

Entre los atletas confirmados están, entre otros, María Pérez, Ignacio Fontes, Dani Rodriguez y Una Stancev. También está confirmada la velocista sevillana Maribel Pérez, récord nacional de los 60 metros lisos con 7,15 segundos y de la segunda marca de la historia en los 100 metros con 11,07s.

Muchos de los atletas de primer nivel, referentes nacionales e internacionales, llegarán a Granada con un objetivo claro, conseguir las mínimas que les permitan estar presentes en Birmingham.

"Eso convierte a este meeting en mucho más que una competición, será una jornada de alto nivel deportivo, de emoción y de oportunidades, donde veremos a deportistas luchar por sus sueños en una pista que vuelve a consolidarse como escenario de grandes acontecimientos", ha asegurado el delegado.

El meeting tendrá lugar en la pista que ha sido recientemente nombrada en honor a la doble medallista olímpica y campeona mundial de marcha, María Pérez García.

"Quiero destacar y agradecer el trabajo de la Federación Andaluza, así como el compromiso de clubes y técnicos y, por supuesto, de los atletas que hacen posible que se pueda realizar este evento y a la vez permite que Granada siga creciendo como referente deportivo y como ciudad capaz de acoger competiciones internacionales de primer nivel", ha resaltado Rodríguez.

La prueba se celebrará de 18,00 a 21,00 horas y la entrada es libre, hasta completar aforo.

El presidente de la Federación Andaluza de Atletismo ha agradecido la colaboración de la Junta de Andalucía "por apostar por el atletismo y por pruebas de calidad en un Estadio de la Juventud que ha sido el escenario de grandes acontecimientos deportivos".