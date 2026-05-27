La Fundación Rodríguez-Acosta acoge en Granada la presentación del libro 'Carmen', de Miguel Ángel Moreno Carretero

Jardín de la Fundación Rodríguez-Acosta. - FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Patio del Teatro del carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada acoge este jueves, a las 19,00 horas, la presentación del libro-catálogo 'Carmen', en el que Miguel Ángel Moreno Carretero narra las motivaciones, inspiraciones y acciones que le han llevado a crear las obras que se han podido ver en la exposición que se inauguró el pasado mes de abril con el mismo título.

Los comisarios de la exposición, los arquitectos Juan Antonio Muñoz Sánchez y Vicent Garoffolo, han comentado en su texto sobre esta obra que en ella Miguel Ángel Moreno Carretero "recuerda la condición primigenia de la sede de la Fundación Rodríguez Acosta: haber sido el estudio del pintor José María Rodríguez-Acosta (Granada, 1878- 1941)".

Como mejor se comprende este espacio único que aúna arte, arquitectura y jardín, es a través del prisma de la subjetividad, aquel que se fundamenta en el deseo y la mirada artística de su promotor-creador.

Todo en el carmen cobra un sentido único cuando imaginamos al artista viviéndolo como su espacio privado. En este nuevo proyecto de Moreno Carretero, ahora de media carrera y de madurez, recoge todas esas herramientas de expresión, superponiéndolas para proponer un conjunto de obras inéditas que se inspiran en el carmen, entre la memoria y el porvenir.

Desde la autoficción, proyecta hacia el futuro su relación con el carmen, a medio camino entre el realismo y la fantasía, entre el mito y la verdad.

Con una perspectiva bifocal entre lo didáctico y lo lúdico, el artista activa perfomativamente ocho lugares del jardín con ocho intervenciones site-specific: Escena, Imagen, Figura, Estilo, Monumento, Paisaje, Modelo y Fuga.

El libro ofrece, además del catálogo de las obras e instalaciones que se han visto en la exposición, toda una serie de reflexiones sobre la experiencia plástica del trabajo realizado, y sobre los alicientes, vinculaciones con la historia del edificio y la experiencia del artista en su estancia en él como becario en el año 2004.

Moreno Carretero (El Carpio, Córdoba, 1980), trabaja desde la multidisciplinariedad: pintura, escultura, instalación y arte público se entrelazan en obras que, desde la creatividad, miran e interpretan el paisaje.

Actualmente el artista reside en Granada, donde dirige Espacio Lavadero y Lateral. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Pepe Espaliú, Desencaja, la Beca de Artes Nobles y el Premio de Arte Joven de la Junta de Andalucía.

Asimismo, fue becado por la Fundación Antonio Gala en su tercera promoción y ha obtenido ayudas de la Fundación Rodríguez-Acosta, la Fundación Rafael Botí de Artes Plásticas y la beca Daniel Vázquez Díaz.