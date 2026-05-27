Las 'IX Jornadas Romanas Villa de Salar' transforman el pueblo granadino en escenario romano desde el 29 al 31 de mayo

Las jornadas se consolidan como uno de los principales reclamos de turismo cultural del interior de la provincia, según ha asegurado el delegado de Cultura, David Rodríguez, junto al alcalde de Salar, Armando Moya. - JUNTA

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las IX Jornadas Romanas Villa de Salar transformarán el municipio granadino en un escenario de época romana desde el día 29 al 31 de mayo y permitirán a vecinos y visitantes sumergirse en la vida cotidiana de la antigua Roma a través de una programación que combina divulgación histórica, ocio y gastronomía.

Las jornadas se consolidan como uno de los principales reclamos de turismo cultural del interior de la provincia, según ha asegurado el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, David Rodríguez, que ha presentado el programa junto al alcalde de Salar, Armando Moya.

Rodríguez ha subrayado "el valor estratégico de este tipo de iniciativas para el desarrollo del territorio y estas jornadas son un claro ejemplo de cómo el patrimonio cultural puede convertirse en un motor de desarrollo económico y turístico, especialmente en zonas de interior".

El delegado ha destacado "el respaldo de la Consejería de Turismo y Acción Exterior porque la puesta en valor de la Villa Romana no solo fortalece la identidad local, sino que también contribuye a generar empleo y fijar población".

El alcalde de Salar ha valorado durante su intervención la importancia de las Jornadas Romanas como "una oportunidad para dar a conocer el pasado romano del municipio y poner en valor el patrimonio histórico de la localidad". También ha agradecido el apoyo de la Delegación de Cultura, Turismo y Deportes, así como de Turismo Andaluz, entidades que colaboran desde hace años en la celebración de este evento.

Asimismo, ha subrayado el "rigor histórico" de las actividades organizadas, que incluyen recreaciones romanas, talleres, gastronomía temática, desfiles y campamentos históricos, todo ello con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes a la realidad de Salar hace dos mil años.

El regidor también ha anunciado novedades como un desfile de gladiadores y el servicio gratuito de autobuses desde Granada para facilitar la asistencia. Finalmente, ha invitado a todos a participar en las jornadas, disfrutar de la gastronomía local y sumergirse en el pasado romano de Salar, y ha resaltado además que el municipio forma parte de la Asociación Nacional de Fiestas y Recreaciones Históricas.

ACTIVIDADES

Talleres, recreaciones, espectáculos, desfiles y charlas formarán parte de un programa distribuido por distintos puntos del municipio. Entre las actividades más destacadas figuran el desfile inaugural, las recreaciones de combates de gladiadores, rituales escenificados y experiencias como la cata científica sobre la alimentación en las villas romanas, que acercan al público a los modos de vida de la época.

Asimismo, la gastronomía tendrá un papel relevante con una ruta en la que bares y restaurantes locales ofrecerán tapas inspiradas en recetas romanas, reforzando el vínculo entre turismo y economía local.

Los organizadores han destacado también el impacto económico del evento. En ediciones anteriores, las Jornadas Romanas han reunido a alrededor de 1.500 visitantes y han generado un retorno estimado de unos 30.000 euros en el municipio, contribuyendo a dinamizar sectores como la hostelería y el comercio.

La iniciativa se enmarca en el proceso de valorización de la Villa Romana de Salar, descubierta en 2004, cuya proyección ha convertido al municipio en un referente emergente del turismo cultural en la provincia de Granada.

Con esta nueva edición, Salar vuelve a mirar a su pasado para construir oportunidades de futuro, apostando por un modelo turístico sostenible basado en la cultura, la experiencia y la identidad local.