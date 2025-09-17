La Junta ayuda al Ayuntamiento de Dehesas de Guadix (Granada) a remodelar la Casa de la Cultura

El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Granada, Luis Recuerda, ha visitado Dehesas de Guadix - JUNTA DE ANDALUCÍA

DEHESAS DE GUADIX (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Granada, Luis Recuerda, ha visitado las obras que ejecuta el Ayuntamiento de Dehesas de Guadix para remodelar la Casa de la Cultura y adecuar un parking de autocaravanas en el municipio. Dos nuevos equipamientos públicos que se están habilitando gracias al Programa Fomento de Empleo Agrario (PFEA), con una aportación de la Junta de casi 72.000 euros.

Recuerda ha destacado la "singularidad de Dehesas de Guadix, tan próximo al Geoparque, lo que le abre oportunidades interesantes desde la perspectiva turística para un municipio que tiene una tasa de desempleo superior al 15,5 por ciento".

Así, ha alabado los proyectos presentados por el Ayuntamiento al PFEA para reformar Casa de la Cultura, adecuar el parking de autocaravanas así como mejorar calles y edificios municipales.

"Además de dotar al municipio de nuevas infraestructuras y equipamientos, el PFEA crea empleo entre los vecinos. Solo en las obras del año pasado se generaron unos 80 empleos y más de 1.300 jornales para los completar las peonadas de los trabajadores del campo", ha subrayado el delegado.

Recuerda ha destacado la importancia del PFEA para los municipios pequeños, "un programa que crea empleo rural, contribuye a fijar población al territorio y, por tanto, contrarresta la despoblación; a la vez que mejora los servicios municipales".

También ha puesto en valor que "es un ejemplo de colaboración entre administraciones" ya que las obras del PFEA son cofinanciados por el SEPE, la Junta y las Diputaciones provinciales y ejecutadas por los ayuntamientos. En concreto, el Ejecutivo andaluz aporta el 75 por ciento del coste de los materiales necesarios.

Por ello, ha instado al Gobierno de España a "incrementar el presupuesto del PFEA, que debido a la prórroga de las cuentas estatales lleva años congelado, así como a actualizar las bases del programa para financiar varios tipos de proyectos que respondan mejor a las nuevas necesidades de los ayuntamientos y permitan dar trabajo a nuevos perfiles profesionales".