La Junta destaca el potencial paisajístico, gastronómico y cultural de la Comarca del Valle de Lecrín (Granada)

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, David Rodríguez, se ha reunido con el sector del turismo de la Comarca del Valle de Lecrín. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, David Rodríguez, se ha reunido con el sector del turismo de la Comarca del Valle de Lecrín para escuchar y atender sugerencias e iniciativas de las entidades privadas y públicas y abordar conjuntamente "el gran potencial de esta Comarca, con un enclave geográfico excepcional y con un gran interés paisajístico, gastronómico y cultural".

En la reunión han estado representantes de Padul, Dúrcal, Nigüelas, Lecrín, El Pinar, El Valle, Villamena, Albuñuelas; más el empresariado de la zona convocados por la Federación, Granadina de Hostelería, como por la Asociación de Turismo del Valle de Lecrín.

El delegado ha compartido con el sector los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSDT) de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y la voluntad de la Junta de "trabajar por un turismo de calidad y sostenible".

Rodríguez ha detallado las inversiones realizadas a través de las subvenciones concedidas en estos últimos años, especialmente a través del programa extraordinario de los PSDT, con más de 20 millones de euros; más las subvenciones anuales dirigidas a mejorar el patrimonio cultural como recurso turístico, mejorar las herramientas digitales en el sector y las destinadas a los municipios declarados de interés turístico.

La provincia de Granada es la que más municipios declarados Municipios Turísticos de Andalucía tiene: Almuñécar, Salobreña, Bubión, Pampaneira, Lanjarón Monachil y Castril y actualmente se encuentran en tramitación dos municipios que han solicitado la declaración de interés turístico: Capileira y Nigüelas, éste último perteneciente a la Comarca del Valle de Lecrín.