La Junta expresará su respaldo a Granada como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública en su primera reunión de 2026

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en una imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto expresar este lunes 12 de enero, en su primera reunión del año 2026, su apoyo a la candidatura de Granada para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Así figura en el orden del día de la reunión convocada a las 10.45 horas en el Palacio de San Telmo, y que también incluye otro acuerdo relevante para la provincia de Granada, la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y de los planes rectores de uso y gestión del Parque Nacional y del Parque Natural de Sierra Nevada.

Sobre la Agencia Estatal de Salud Pública, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, avanzó el pasado jueves que la Junta ofrecerá como sede definitiva el antiguo Hospital Clínico San Cecilio de Granada, que será reformado con este fin.

Sanz destacó entonces que la candidatura de Granada es "muy potente, muy sólida, respaldada por la experiencia de la Escuela de Salud Pública de Andalucía con sede en Granada, que alberga uno de los sistemas científicos y académicos más potentes del sur de Europa en el ámbito de la salud".

Como prueba de ello, el consejero explicó que la candidatura ofrece la posibilidad de dar una respuesta inmediata al contar con dos sedes. Una sede inicial, en la actual Escuela Andaluza de Salud Pública, "para que la primera fase de implantación que propone el Ministerio con la incorporación de 60 personas pueda activarse desde el minuto uno con todas las garantías y equipamiento necesarios".

Otra sede, ya la definitiva, "se ubicará en un edificio independiente dentro del antiguo Hospital Clínico San Cecilio para la segunda fase de implantación que cuenta con una superficie superior a los 6.000 metros cuadrados para acoger a los 300 profesionales previstos". Esta sede reúne todos los requisitos que establece la orden ministerial: un salón de actos de más de 300 plazas, salas de reuniones, sala de prensa, zona de administración y oficinas y despachos para los trabajadores.

También zonas complementarias de edificios que comparten el complejo sanitario, docente e investigador con la sala máxima de la Universidad de Granada que se encuentra en el edificio contiguo del V Centenario de la Universidad, con capacidad de más de 700 personas.

La sede cuenta también con un emplazamiento en el centro de la ciudad y a escasos minutos de la estación del AVE, de las paradas del metro de Granada y muy bien comunicada con el sistema de autobús. También está bien comunicada con el aeropuerto, a escasos 20 minutos, y con el aeropuerto Internacional de Málaga a menos de una hora y media.

OTROS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

El primer Consejo de Gobierno de la Junta de 2026 también tiene previsto aprobar un decreto que crea y regula la Mesa de mujeres rurales y del mar andaluzas y autorizar a la Consejería de Agua la contratación de las obras de concentración de vertidos y EDAR de El Cerro del Andévalo y Calañas (Huelva) por un gasto de 13,92 millones de euros.

Además ratificará el acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta sobre carrera horizontal, evaluación del desempeño y equiparación retributiva del personal funcionario de carrera.