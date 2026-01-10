La Junta invierte más de 512.000 euros en mejorar las infraestructuras educativas de Huétor Vega

Imagen de la visita de la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, al IES Los Neveros. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha visitado el IES Los Neveros, un centro que "se consolida como referente educativo en el área metropolitana gracias a las significativas inversiones de la Junta de Andalucía y a una oferta formativa en expansión, con el Bachillerato como gran protagonista". Allí, ha explicado que en el municipio de Huétor Vega las inversiones de la Consejería ascienden a 512.818 euros, de los cuales, 240.000 euros se han destinado al IES Los Neveros.

Entre las actuaciones, "destaca la reparación de patologías en un muro, la construcción de una nueva aula de Educación Especia, la mejora del confort térmico"; además de la adquisición de equipamiento y material, aulas digitales y equipamiento informático de última generación, según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

"Estas inversiones, enmarcadas en un esfuerzo global de la Junta en la comarca que supera los 67 millones de euros en el área metropolitana, han permitido modernizar las instalaciones, garantizar la seguridad, mejorar la accesibilidad y dotar al centro de las herramientas necesarias para una enseñanza de calidad", ha precisado la delegada.

Por otra parte, Martín, que se ha reunido con el equipo directivo, ha celebrado la consolidación del Bachillerato en el IES Los Neveros, "una demanda histórica de la comunidad educativa de Huétor Vega que se hizo realidad bajo el Gobierno de Juanma Moreno".

Actualmente, el IES Los Neveros ofrece dos modalidades: Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, completando así una oferta educativa integral que abarca desde la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) hasta la Educación Básica Especial.

Asimismo, la delegada ha subrayado la riqueza del proyecto educativo del IES Los Neveros, que atiende a 443 alumnos y alumnas con una plantilla de 53 docentes y 5 profesionales no docentes.

El centro desarrolla una "amplia gama de planes y proyectos", como Centro Bilingüe (Inglés), Programa para la Transformación Digital Educativa (TDE) y Escuela 4.0; Planes de Bienestar Emocional, Igualdad de Género y Escuela Espacio de Paz; Proyectos STEM, Aldea(educación ambiental), Emprendimiento y Hábitos de Vida Saludable; Programa de Acompañamiento Escolar (PROA) con cinco grupos activos y servicio de comedor escolar.

Recientemente, el centro celebró su XXV Aniversario con el descubrimiento de una placa conmemorativa, una trayectoria que ahora mira al futuro con proyectos europeos, como su acreditación como Escuela Embajadora, símbolo de su apertura e innovación.

Martín Gómez ha asegurado que el centro "es un ejemplo de cómo la inversión decidida y el esfuerzo de una gran comunidad educativa dan frutos excelentes; este instituto no solo ha crecido en infraestructuras, ha dado un salto de calidad en su oferta formativa, asegurando el futuro de los jóvenes de Huétor Vega en su propio municipio".