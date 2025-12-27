Junta lamenta un "nuevo episodio de caos ferroviario" para Andalucía con "cientos de pasajeros" atrapados en Ciudad Real

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz. - JOAQUIN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCIA

GRANADA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha recriminado este sábado en atención a los medios en Granada la "desidia" que tiene María Jesús Montero y el Gobierno de Pedro Sánchez con Andalucía ante un "nuevo episodio de caos ferroviario", en el que "cientos de personas" se han quedado atrapadas en trenes en plena Navidad, en concreto, en la localidad manchega de Ciudad Real.

Al hilo, la consejera ha apuntado que lo ocurrido en la línea de tren Sevilla-Madrid "no es un hecho aislado ni un incidente puntual", sino la "enésima muestra de caos ferroviario" en la comunidad autónoma andaluza.

Bajo este contexto, Díaz ha afeado que "cientos de pasajeros" han estado atrapados en Ciudad Real "sin información y sin alternativas", un incidente similar al que "ya ocurrió hace días en otro tren en Huelva y en muchas ocasiones más en estos últimos años", al tiempo que ha apostillado que "da igual que sea verano, Navidad o un fin de semana cualquiera", puesto que ha considerado que "el caos es permanente".

Al respecto de la región andaluza, la consejera ha insistido en que este tipo de incidentes son "continuas" en Media Distancia y en los Cercanías de Málaga y Sevilla, una "sucesión de fallos" que se repiten "semana tras semana" sin que la Administración "haga nada".

En este sentido, ha precisado que los responsables claros son Pedro Sánchez, al convertir el ferrocarril en "un instrumento más de su propaganda", y la ministra Montero, que "castiga sistemáticamente a Andalucía con menos inversiones y peores servicios".

"No podemos continuar así, Andalucía no puede seguir en el vagón de cola del sistema ferroviario de España", ha criticado la consejera, que ha concretado que la "discriminación" que sufre la comunidad andaluza "vuelve a quedar en evidencia".

Asimismo, Díaz ha asegurado que llevan meses pidiendo explicaciones de manera "reiterada y responsable", y siguen "sin recibir respuestas claras, ni compromisos firmes ni un plan serio para evitar que siga ocurriendo".

Para finalizar, ha advertido que no van a resignarse ante el "abandono" ni ante el "maltrato" que sufren los andaluces, puesto que merecen "un ferrocarril digno, fiable y seguro, y no el caos permanente que están provocando Pedro Sánchez y María Jesús Montero".