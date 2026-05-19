Sanidad reúne en Granada a más de 100 profesionales para abordar la gestión estratégica de la incapacidad temporal

La Escuela Andaluza de Salud Pública acoge la jornada ‘Gestión Estratégica de la Incapacidad Temporal. Liderando el cambio en la IT: sostenibilidad, clínica y gestión proactiva', organizada por la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios. - JUNTA

GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y con sede en Granada, acoge la jornada 'Gestión Estratégica de la Incapacidad Temporal (IT). Liderando el cambio en la IT: sostenibilidad, clínica y gestión proactiva', organizada por la subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios.

El encuentro reúne a más de 100 profesionales y responsables de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), directores de distritos sanitarios y responsables de centros de salud para analizar el papel de la Incapacidad Temporal (IT) en el actual contexto sanitario.

La jornada sitúa la gestión de la IT en el centro de la estrategia sanitaria andaluza, abordándola no solo desde una perspectiva administrativa, sino como un elemento con impacto directo en la sostenibilidad del sistema, la capacidad de respuesta asistencial y la recuperación de las personas trabajadoras.

El encuentro se desarrolla como un espacio de análisis y coordinación entre los distintos agentes implicados, en un contexto marcado por el incremento del absentismo y la presión asistencial que afronta la Atención Primaria.

A lo largo de la sesión se analiza la situación actual de la Incapacidad Temporal y su relevancia dentro del sistema sanitario, prestando especial atención a los retos organizativos y asistenciales que plantea su gestión.

Entre los contenidos previstos se incluye la presentación de iniciativas orientadas a mejorar la gestión de los procesos de IT en Atención Primaria, con el objetivo de avanzar hacia modelos más eficientes, coordinados y sostenibles.

La jornada también dedica un espacio específico al abordaje de la enfermedad profesional y a la mejora de los mecanismos de declaración de sospecha, una línea de trabajo orientada a reforzar la protección de la salud de las personas trabajadoras y a favorecer una detección más temprana de situaciones vinculadas al ámbito laboral.

Otro de los ejes del encuentro es la coordinación entre los distintos agentes responsables de la gestión de la Incapacidad Temporal en Andalucía. Responsables de la inspección sanitaria, Atención Primaria, sistemas de información y áreas de gestión económica compartirán análisis y experiencias para avanzar hacia una respuesta integrada, basada en la colaboración y el uso de la información para la toma de decisiones.

El programa contempla además un espacio de debate sobre el papel estratégico de la Incapacidad Temporal y su dimensión como responsabilidad social, poniendo el foco en la necesidad de compatibilizar la calidad asistencial, la recuperación adecuada de las personas y el uso responsable de los recursos públicos.

Con esta jornada, la EASP ofrece un espacio de encuentro y reflexión para avanzar en un modelo de gestión de la Incapacidad Temporal alineado con las prioridades estratégicas del Servicio Andaluz de Salud, orientado a mejorar la recuperación de la ciudadanía, fortalecer la respuesta asistencial y contribuir a la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.