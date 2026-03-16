Unos 200 alumnos de 15 centros de Huelva están inscritos ya en el Gran Concurso del Hormigón

Presentación este lunes en el IES Diego de Guzmán y de Quesada de Huelva del Gran Concurso del Hormigón. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 alumnos de 15 centros onubenses se han inscrito ya en el Gran Concurso del Hormigón que, a nivel provincial, ha convocado el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Huelva con la colaboración de la Junta de Andalucía. El certamen, que se ha presentado este lunes en el IES Diego de Guzmán y de Quesada, de la capital, tendrá abierto el plazo de inscripción hasta el 30 de marzo.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en la convocatoria a nivel nacional ya se han registrado más de 3.000 alumnos. La iniciativa, dirigida a los alumnos de primero de Bachillerato de la rama científico-técnica y centros de FP, tiene como objetivo confeccionar el hormigón más resistente.

Así, lo ha indicado el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, que ha participado en la presentación del concurso junto al presidente del Colegio de la Arquitectura Técnica de Huelva, Carlos Pichardo; los delegados de Desarrollo Educativo y FP, Carlos Soriano, y de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, y la directora del centro, Carmen Ávila.

Los participantes tienen que elaborar muestras de hormigón con los materiales --cemento, arena, grava y agua-- suministrados por el propio colegio profesional. La idea es que los alumnos experimenten con el proceso de fabricación y el comportamiento mecánico del hormigón.

"El objetivo es que vivan una experiencia didáctica basada en la experimentación, el método científico y el trabajo en equipo", ha indicado Correa, quien también ha asegurado que esta práctica "les permitirá acercarse al perfil profesional del arquitecto técnico o aparejador, una de las profesiones más alta demanda en el mercado laboral".

Por otro lado, Pichardo ha explicado que el concurso "permitirá que los alumnos adquieran conocimientos para entender y dominar el proceso de elaboración del hormigón, proporciones de materiales o compactación".

El primer premio recaerá en la muestra que obtenga la mayor resistencia a compresión. También se ha previsto un segundo y tercer premio. A los tres primeros clasificados se les entregarán sendas probetas de oro, plata y bronce.

Dado que el concurso se desarrolla simultáneamente en otras provincias, los ganadores de Huelva podrán competir a nivel nacional con otros campeones provinciales. Como premio local, a la mejor resistencia de hormigón, la clase ganadora podrá disfrutar de la visita a una obra de la mano del Colegio de la Arquitectura y de un día de actividades náuticas en la playa de El Portil, con kayaks y tablas de paddle surf en el mes de junio.

También se hará entrega de una camiseta personalizada a cada participante ganador y de un diploma acreditativo de dicha participación. Además, se ha previsto un premio especial a la creatividad para el que los alumnos deberán realizar un vídeo, fotografía, diseño o cualquier otra creatividad relacionada con el proceso de elaboración del hormigón y/o la profesión de la arquitectura técnica Tanto el delegado del Desarrollo Educativo como el de Fomento han felicitado a la entidad colegial por la iniciativa que, por primera vez, se desarrolla en Huelva, así como el atractivo que supone para los alumnos conocer este tipo de tareas dentro del ámbito de las ciencias.