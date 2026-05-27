Hasta 40 hermandades finalizan este miércoles sus caminos de vuelta de El Rocío (Huelva)

Técnicos de EMA 112 durante las labores de organización de la vuelta de las hermandades. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Hasta 40 hermandades finalizan este miércoles sus caminos de vuelta y llegan a sus localidades de origen al amparo del Plan Romero 2026, operativo de emergencia que coordina la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) de la Junta para garantizar el buen discurrir de la romería de El Rocío.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este miércoles ha comenzado también el regreso de las filiales de Cádiz que se ha visto modificado por el incendio, ya estabilizado, declarado el pasado domingo en la zona del Rincón del Membrillo en Almonte (Huelva). Por ello inician su vuelta desde la aldea y lo han hecho en dos convoyes ordenados y separados.

El primero de ellos ha salido a las 7,00 horas y ha llegado ya a la playa de Matalascañas y ya discurre en dirección a Malandar; mientras que el segundo lo ha hecho a las 10,15 horas, siempre bajo la coordinación de los operativos del Plan Romero. El primer grupo lo integran las filiales de Rota, Puerto Real, Chiclana, Arcos de la Frontera, San Fernando y Chipiona. Por otro lado, la segunda cápsula está formada, exclusivamente, por el contingente de la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda.

El grupo sanitario del plan, liderado por el Centro de Emergencias Sanitarias del 061, ha atendido a 2.120 pacientes, de los cuales 1.277 asistidos en el Centro Sanitario del 061 del nuevo Cecopi de la aldea. Estos datos suponen casi un 9% más respecto a 2025. Las patologías más recurrentes han sido las relacionadas con traumatología y reumatología (20,23%), digestivo (14%), infeccioso (12,34%), respiratorio (12,3%), cardiológico (11,53%), dermatológico (8,17%), mientras que el resto se ha repartido entre neurológico (6,26%), otorrino (4,36%) y oftalmológico (3,18%).

En cuanto a las derivaciones hospitalarias, hasta ahora se han registrado 60 traslados, el 52% de ellos a hospitales de Huelva y el resto a Sevilla. Hasta 17 se llevaron a cabo en UVI móviles y cinco en el helicóptero del 061. Cabe destacar que el 97,2% de los pacientes asistidos han sido dados de alta en el propio Dispositivo Sanitario de Riesgo Previsible Plan Romero. De otra parte, los estudios radiológicos totales finales realizados en el Centro Sanitario del 061 del Rocío han sido 406.

El Centro Sanitario del 061 del nuevo Cecopi de la aldea, que tenía previsto cerrar este miércoles, mantiene abierta durante la mañana una consulta de forma preventiva para atender cualquier contingencia en la salida de las filiales; mientras que seguirán operativos los puntos de atención periféricos de Tres Rayas, Hinojos, Aznalcázar y los nuevos habilitados en Matalascañas y Malandar.

EMA 112 ha atendido 515 emergencias desde la activación del Plan Romero, lo que supone un 4,25% más que las gestionadas en la edición anterior. La mayoría de los avisos al teléfono de emergencias han sido por cuestiones de tipo sanitario (319), seguidas de incidencias de tráfico (44), relacionadas con animales (40) y seguridad ciudadana (31). El resto se reparte entre incendios, accidentes de tráfico y anomalías en servicios básicos.

Por otro lado, el servicio veterinario de la Junta ha señalado que el pasado martes atendió la recogida de un caballo muerto en la calle Santa Olalla. La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma ha realizado 148 inspecciones en materia medioambiental e instruido 226 actas de infracción, levantado cinco actas de acampada ilegal y cuatro por residuos.

En cuanto a las actuaciones de protección al consumidor, los agentes de la unidad han realizado 27 inspecciones, levantado 14 actas e inspeccionado 20 locales. En cuanto a otra actuaciones se ha identificado a 1.259 personas, realizado 30 auxilio a personas, hecho 1.033 informaciones divulgativas y controlado hasta 1.429 vehículos.

CAMINOS DE VUELTA

En la jornada de este miércoles está previsto que lleguen a sus localidades de destino un total 40 hermandades; de la provincia de Sevilla finalizan su camino un total de 22 filiales: Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castrense, Coria del Río, Espartinas, Gines, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Lebrija, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Montequinto, Olivares, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Tomares, Umbrete y Valencina de la Concepción.

Se suman once filiales de Huelva --Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Huelva, Emigrantes, Moguer, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto, Trigueros, Valverde del Camino y Villanueva del Ariscal--, mientras que serán siete de Cádiz --Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Puerto Real, Rota, San Fernando, y Sanlúcar de Barrameda--.

Las siete hermandades de la provincia de Cádiz que acaban su camino de regreso van a llegar a Sanlúcar de Barrameda con la siguiente previsión: la primera en hacerlo será Puerto Real, a las 12,30 horas, le seguirá Chiclana a las 13,00; Rota, a las 13,00; Arcos y San Fernando, a las 15,30 horas; y Sanlúcar ya por la tarde, a las 19,30 horas. A su llegada, acudirán a la zona de embarque de Bajo de Guía con los horarios previstos inicialmente.

En el caso de los Caminos de Sevilla, desde primera hora de la mañana han comenzado a cruzar el Vado del Quema las filiales sevillanas de Bollullos de la Mitación (8,15 horas), Sanlúcar la Mayor, Alcalá de Guadaíra, Villanueva del Ariscal, Sevilla Sur, Macarena, La Algaba, Santiponce, Los Palacios y Villafranca, Dos Hermanas, Palomares del Río, Camas, Benacazón, Bormujos, Gelves, Sevilla-El Salvador, El Cerro del Águila, La Puebla del Río, Triana (17,00) y a las 18,00 horas será Marbella, que este miércoles finaliza su peregrinación, la que cierre el paso por este emblemático enclave.

En cuanto al paso de la barcaza de Coria, a las 8,00 pasó Las Cabezas de San Juan, a las 10,30 horas Montequinto y a las 14,00 horas lo hizo Utrera.