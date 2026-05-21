Activado el Plan Aldea para la seguridad de los miles de peregrinos que se concentran en El Rocío (Huelva)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz (c), junto al alcalde de Almonte, Francisco Bella (3i) y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (2i), en la presentación del Plan Aldea 2026. - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Este jueves ha quedado activado el Plan Aldea 2026, el dispositivo especial que, al amparo del Plan Romero, vela por la seguridad de la miles de personas que se concentran en los próximos días en la aldea de El Rocío en Almonte (Huelva) con motivo de la celebración de Pentecostés.

Así lo ha explicado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, junto con el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, quienes han encabezado el acto de presentación del operativo, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, Antonio Sanz ha destacado que "son ya más de cuatro décadas de experiencia al servicio de un objetivo común: prevenir riesgos y ofrecer una respuesta eficaz ante cualquier emergencia", quien ha presidido la presentación del despliegue en el nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), utilizado por primera vez en el marco del Plan Romero tras su inauguración el pasado 10 de marzo e impulsado de forma conjunta por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almonte, con la cesión de los terrenos, y cofinanciado por fondos europeos y la administración andaluza.

El Cecopi es el centro neurálgico de coordinación del operativo del Plan Romero, liderado por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Sus instalaciones reúnen las condiciones necesarias para convertirse en un punto estratégico al servicio de la seguridad, la coordinación y la eficacia de un dispositivo que, al amparo del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, moviliza a más de 7.000 efectivos.

Además de coordinar el despliegue, el Cecopi actúa como punto central de atención y gestión de las emergencias relacionadas con el Plan Romero y mantiene conexión permanente con las salas del 112 a través de la aplicación de Gestión de Emergencias de Andalucía (GEA). En esta sala de operaciones trabaja personal de la EMA (112 Andalucía, Grupo de Emergencias de Andalucía y Protección Civil) junto a agentes de Policía Local, Guardia Civil y profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

La puesta en marcha de estas instalaciones coincide, además, con un año de Venida Jubilar, lo que hará "especialmente intenso" su uso durante esta edición del Plan Romero.

Asimismo, la apuesta tecnológica es la bandera de un dispositivo que este año destaca por la generación de una nueva ortofoto de alta precisión de la aldea realizada por el GREA, que permitirá mejorar la planificación operativa. "Apostamos por el desarrollo de un gemelo digital de la aldea que integrará en tiempo real todas las variables del operativo para anticipar riesgos y optimizar la respuesta", ha explicado el consejero.

El operativo incorpora además refuerzos en comunicaciones mediante la Red de Emergencias de la Junta (REJA), la disponibilidad del sistema ES-Alert para avisos masivos a la población, drones con cámaras térmicas, sistemas de control de aforos con tecnología wifi inteligente, GPS en hermandades y herramientas cartográficas avanzadas, además de la aplicación para teléfonos móviles y tabletas y la plataforma de emergencias para la ciudadanía.

NORMALIDAD EN LOS PRIMEROS DÍAS

"Por el momento, la normalidad está marcando el desarrollo de la romería y, para quienes trabajamos en el ámbito de las emergencias, no puede haber una noticia mejor", ha destacado el consejero en funciones.

Desde la activación del Plan Romero el pasado lunes hasta primera hora de la mañana de este jueves, EMA 112 ha gestionado un total de 74 emergencias, la mayoría de ellas debido a incidencias de tráfico, asistencia sanitarias y consultas informativas de las propias filiales. Este dato supone un incremento del 28,3% con respecto al mismo periodo de la edición anterior, cuando fueron 53 las incidencias coordinadas.

La provincia que ha registrado un mayor número de avisos al teléfono 112 ha sido Sevilla, con un total de 40; le sigue Huelva con 28; y, por último, Cádiz, con seis avisos. Durante la noche de este miércoles y madrugada de este jueves, afortunadamente, no ha habido nada relevante.

Por su parte, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad de Andalucía ha levantado 44 actas de infracción de las normas de tránsito, también ha realizado 13 inspecciones de consumo, identificado a 159 personas, proporcionado 29 auxilios y controlado 209 vehículos.

Respecto al movimiento de hermandades, en la jornada de este jueves han emprendido su camino hacia la aldea 33 hermandades y está previsto que lleguen 56. Además, otras 47 discurren por los Caminos de Sevilla, Huelva y Cádiz, toda vez que ayer completaron el paso de Bajo de Guía, en su peregrinación hacia la aldea también sin incidencias.

DESPLIEGUE SANITARIO

Uno de los pilares del Plan Romero 2026 es el dispositivo sanitario dirigido por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, que por primera vez cuenta con un centro hospitalario permanente en el Cecopi. Este centro dispone de siete consultas, unidad móvil de radiología, área de triaje y una sala de observación con capacidad para diez personas, y está respaldado por un operativo de más de 200 profesionales sanitarios.

El despliegue se completa con 13 puntos asistenciales distribuidos en los caminos de las tres provincias, un helicóptero sanitario y 31 vehículos, entre ellos UVI móviles y unidades todoterreno de intervención inmediata. Como en años anteriores, se refuerza el consultorio de El Rocío y la romería vuelve a ser cardioasegurada.

Desde este viernes y hasta el domingo, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), vuelve a habilitar el punto InfoMujer en la plaza del Acebrón. Este espacio ofrecerá información, atención y asesoramiento especializado, además de una primera asistencia a mujeres que puedan ser víctimas de agresiones físicas, psicológicas o sexuales.

DISPOSITIVO INFOCA

Por su parte, el dispositivo Infoca adapta sus capacidades a la época de peligro medio de incendios forestales en la que se desarrolla la romería. Cuenta con hasta siete medios aéreos diarios y más de 30 unidades terrestres, apoyados por un amplio despliegue de profesionales, especialmente en el entorno de Doñana.

Además, como cada año, la EMA ha hecho entrega a cada filial de extintores para que se pueda atajar de forma inmediata cualquier conato de incendio que pueda producirse. En la presentación del operativo han estado junto al consejero la consejera en funciones de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; y el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla.

También han asistido el viceconsejero en funciones de Presidencia y Emergencias, Tomás Burgos; el viceconsejero en funciones de Sanidad y Consumo, Nicolás Navarro; la viceconsejera en funciones de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez; el director gerente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, Alejandro García; el secretario general de Interior, David Gil; el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa; el director general de Emergencias y Protección Civil, Juan Ramón Rodríguez; el comisario jefe de la Unidad de Policía Adscrita, Antonio Burgos; y el director regional del 061, Francisco Pozo.