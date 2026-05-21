Todas las hermandades del Rocío de Huelva se encuentran por los caminos y la Matriz ya está en la aldea

Salida de la Hermandad del Rocío de Moguer (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

HUELVA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad Matriz de Almonte ya se encuentra desde este miércoles por la noche en la aldea de El Rocío para comenzar a recibir a cada una de las 127 hermandades filiales. Además, todas las hermandades de la provincia ya se encuentran en los caminos, ya que este jueves han salido las últimas.

Una de las que ha partido este jueves es Moguer, una de las más antiguas de las filiales y lo hace unas horas después de recibir el reconocimiento y homenaje de su pueblo con la solemne entrega de la Medalla de Oro del municipio. La comitiva moguereña está formada este año por más de 3.000 peregrinos a pie, casi un millar de caballistas, 35 carros a la larga. Entre ellos también se encuentran la hermandad de Barajas de la que es madrina la filial moguereña.

Antes de abandonar el municipio, ha recorrido las calles con "una infinidad" de vivas, piropos, oraciones y cánticos a la Blanca Paloma. Lugares como la sede de las Hermanas de la Cruz o el propio edificio del ayuntamiento, donde el alcalde Gustavo Cuéllar, que peregrina al Rocío como un romero más, colocó emocionado un ramo de flores a los pies del Simpecado.

Otras de las hermandades que han iniciado el camino es la de La Palma del Condado, otras de las centenarias de la provincia, que ha celebrado la Misa de Romeros en el porche de la iglesia parroquial. La jornada ha continuado con la ofrenda floral, la Salve y la despedida a la patrona, la Virgen del Valle.

Salves y vivas se han ido sucediendo por lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rocío, acompañando a los peregrinos en sus primeros pasos del camino.

Asimismo, esta misma jornada de jueves también están ya de camino las hermandades de Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Niebla, Rociana del Condado, y Villarrasa, cuya entrada en la aldea almonteña está prevista este mismo jueves; además, también han salido Chucena, Manzanilla, Paterna del Campo y Villalba del Alcor, que llegarán este viernes a la aldea.

LA MATRIZ, EN LA ALDEA

Por otro lado, en la noche de este miércoles llegaba a la aldea almonteña, la Hermandad Matriz para recibir a cada una de las 127 hermandades filiales.

Así, tras la Misa de Romeros celebrada a las 10,00 horas en el Alto del Molinillo del Chaparral, la hermandad ha iniciado el recorrido por las calles del pueblo antes de comenzar el camino hasta las plantas de la Virgen del Rocío, según ha indicado la propia hermandad en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press.

Tras un día de camino, al atardecer sus peregrinos llegarán a la aldea almonteña, donde presentarán sus respetos a su Patrona en el Santuario del Rocío y recibirán a las filiales para dar inicio a la romería este viernes 22.