Arranca el futuro Materno Infantil de Huelva, con 85 millones de inversión y un plazo de obras estimado en tres años

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa en el acto oficial de colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil de Huelva. - María José López - Europa Press

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha colocado la primera piedra del futuro Hospital Materno-Infantil de Huelva, el "hito sanitario más relevante para la provincia" desde la inauguración, hace 33 años, del Juan Ramón Jiménez, que conllevará una inversión de 85 millones de euros, y que cuenta con "un plazo de obras estimado de cerca de tres años".

Así lo ha anunciado en Huelva este mismo miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, que ha destacado que el nuevo edificio tendrá una superficie total construida de algo más de 36.000 metros cuadrados y se integrará en el complejo del Juan Ramón Jiménez, "permitiendo una expansión funcional y ordenada de sus instalaciones".

Moreno ha visitado la zona donde se va a construir una nueva infraestructura, según ha destacado, "muy esperada por toda la provincia" y después de que en la capital se haya celebrado previamente además la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento justo el día en el que se cumplen dos meses del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas, 28 de ellas de la provincia onubense.

Durante su intervención, Moreno ha destacado la "trascendencia" que la obra del nuevo Materno Infantil supone para la provincia, así como el "refuerzo" en la capacidad asistencial que su puesta en funcionamiento conllevará. "Huelva lleva esperando esto desde hace más de dos décadas. Es el tiempo que ha pasado desde que se anunció que Huelva tendría un nuevo Hospital Materno Infantil hasta que, por fin, empieza a hacerse realidad esa promesa. Una promesa que hemos asumido, como tantos asuntos pendientes que nos encontramos al llegar al Gobierno andaluz", ha señalado.

El proyecto que arranca este miércoles cuenta con una inversión, dotada con fondos Feder, de la que "este mismo año se han consignado 16,5 millones", y cuenta con un plazo de obras estimado en cerca de tres años. "Si toda marcha como queremos, el Materno Infantil podría estar operativo en la primavera de 2029", ha remarcado Moreno.

El nuevo edificio se integrará en el complejo del Juan Ramón Jiménez, permitiendo "una expansión funcional y ordenada" de sus instalaciones. Así el Materno Infantil "permitirá liberar más de 12.000 metros entre el propio Juan Ramón Jiménez y el Vázquez Díaz que podrán destinarse a aumentar Oncología, Salud Mental, hospitalización o urgencias".

"Lo que ahora nos trae aquí es la apuesta en firme por reforzar la atención a la mujer y a la infancia con un edificio completamente nuevo que incorporará un área de Neonatos, un Bloque Quirúrgico y otro Obstétrico; Urgencias específicas de Pediatría y Obstetricia, un hospital de día pediátrico y quirúrgico, consultas externas de Pediatría, Ginecología y Salud Mental Infanto-Juvenil, algo que me parece muy importante", ha detallado Moreno.

El presidente de la Junta de Andalucía ha señalado que esta nueva infraestructura sanitaria "permitirá incrementar un 25 por ciento los paritorios y un 36 por ciento la capacidad de hospitalización pediátrica". Según la estimación, se atenderán anualmente más de 64.000 consultas y 21.000 urgencias pediátricas, así como otras 17.000 ginecológicas y obstétricas. En cuanto a la generación de empleo, en esta primera fase de obras "se crearán unos 150 directos, mientras que posteriormente, en la de explotación, se sumarán otros 178 empleos más".

"En apenas siete años, estamos afrontando la mayor operación 'renove' de la red sanitaria en toda España, modernizando, ampliando y mejorando como nunca hospitales y centros de salud de las ocho provincias, dotándolos de más y mejor equipamiento; y velando por lo mejor que tenemos: nuestros profesionales sanitarios", ha afirmado.

En ese sentido, ha especificado que, en el caso de Huelva, la provincia "cuenta hoy con 8.000 profesionales sanitarios, 1.700 más que en 2018 --lo que supone un 21% más--", y en ella "se han desbloqueado múltiples proyectos que se encontraban paralizados, como los centros de salud de Isla Chica, Galaroza y Gibraleón, el Chare de Lepe, y el propio Materno Infantil. En global, hoy Huelva cuenta con hasta siete nuevos centros de salud, con un octavo, el de Aracena, en vías de inicio".

Además, el presidente también se ha referido a otro "avance relevante" alcanzado en el ámbito de las infraestructuras sanitarias en Andalucía, que ha sido abordado en el Consejo de Gobierno celebrado en el Ayuntamiento de Huelva. En este caso, relativo a la provincia de Cádiz: "Hemos dado un nuevo paso adelante con otro proyecto sanitario muy demandado: el futuro nuevo hospital de Cádiz. Acabamos de aprobar el inicio de los trámites para la firma del convenio con Zona Franca y el Ayuntamiento gaditano para la construcción del nuevo hospital".

"Ocupará una parcela de casi 34.000 metros cuadrados, y con este paso certificamos la completa voluntad del Gobierno andaluz, igual que la del resto de administraciones implicadas, para que este proyecto sea una realidad cuanto antes. Una vez iniciado este trámite, queremos realizar la firma del convenio para la cesión del suelo en cuanto sea posible", ha añadido Moreno.

"PARÁLISIS DE AÑOS, SOLUCIONADA"

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que Huelva "era la única provincia que no tenía Materno Infantil, como no tiene Ciudad de la Justicia", pero que el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, "está trabajando para que también la tenga". "Tenemos una parálisis de muchos años que por fin vemos que se está solucionando", ha dicho antes de destacar que, "por eso está tan contenta como alcaldesa de Huelva".

"Pero no voy a parar, voy a seguir pidiendo a otros gobiernos que también tienen responsabilidad mejores carreteras, mejores ferrocarriles. Hoy se hace dos meses del desgraciado accidente de Andamuz. El AVE, que es absolutamente necesario y las infraestructuras hidráulicas y eléctricas. Tenemos muchos proyectos en el cajón que necesitan electricidad", ha dicho.

Miranda ha concluido señalando que en Huelva "estamos dando una lección de unidad, Diputación, Puerto, Ayuntamiento y Junta". "Unidos para poner a Huelva en el lugar que se merece", ha dicho antes de añadir que no le cabe "la más mínima duda" de que desde la administración andaluza se va a "hacer el trabajo que siempre sabéis hacer".