Arranca en Huelva la quinta edición del Eures-T Andalucía- Algarve para la promoción de la movilidad laboral

HUELVA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha puesto en marcha la quinta edición del proyecto Eures Transfronterizo Andalucía-Algarve 2024-26 (Eures-T) para la promoción de la movilidad laboral. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros y está cofinanciado por la Comisión Europea, el SAE y por el Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal (IEFP), con el objetivo de fomentar la cooperación transnacional e interregional en el ámbito laboral.

Según informa la Junta en nota de prensa, en el acto de lanzamiento del proyecto, celebrado este jueves en el Museo de Huelva, han estado presentes el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, representantes del Instituto do Emprego e Formaçao Profissional do Algarve, socio institucional para el desarrollo del proyecto, encabezados por Madalena Feu, miembros de la Comissao e Desenvolvimento Regional do Algarve; el secretario provincial del SAE y los distintos representantes de los socios y entidades asociadas al proyecto, junto al personal técnico de la Red Eures.

Duarte ha destacado "la permanente línea de trabajo en materia de inserción laboral y para la promoción de empleo establecida con Portugal, gracias a una larga e intensa trayectoria y experiencias de colaboración transnacional que dieron pie en 2017 a este proyecto de cooperación interregional, que ofrece un valor añadido a las políticas de empleo regionales, nacionales y europeas".

"Eures-T Andalucía-Algarve ha constituido una oportunidad real para mejorarlas, ya que esta iniciativa fomenta la libre circulación de los ciudadanos europeos, fomenta y mejora la cooperación entre los servicios públicos de empleo de ambos países y permite facilitar el empleo haciendo más transparente, cercano y asequible el mercado de trabajo transfronterizo, generándose en los diez años de cooperación interregional que van de 2017 a 2027 una inversión que habrá superado más de dos millones de euros", ha manifestado el delegado.

Duarte ha informado de que esta quinta edición, que se prolongará hasta 2026, "viene no solo a consolidar, sino a avanzar de forma seria en el trabajo que se implementa por parte de los 20 socios, al incorporarse ahora la Cámara de Comercio de Huelva, en una nueva edición que mantiene como objetivo la promoción de la movilidad laboral transfronteriza más allá del espacio comprendido entre Huelva y el distrito de Faro, pues se pretende que esta vez las actividades programadas sean de mayor calado, integren y representen a un mayor número de socios y se genere un mayor impacto en el conjunto de Andalucía y el Algarve".

De acuerdo a la presentación de las nuevas líneas de trabajo, el proyecto "deja patente" la oportunidad para ofrecer más cobertura, visibilidad y acercamiento entre ambas regiones con proyectos similares y a los nuevos impulsos de la economía y política europea, en particular los relacionados con la economía verde, azul y digital.

De hecho, en el marco de esta quinta edición se incorporan hasta 12 nuevos socios colaboradores, entre organizaciones y grandes empresas de Huelva, con las que se establecerán alianzas estratégicas para fomentar la información e intermediación transfronteriza en el mercado de trabajo.

ACTIVIDAD GENERADA

Con la puesta en marcha de la Oficina Oeste Eures T A-A (de Especialización de Servicios Transfronterizos para el Empleo) el pasado mes de octubre, el proyecto avanza en cercanía a los usuarios y en el registro de las actuaciones, atenciones y servicios asociados al proyecto, para el que ha sido fundamental la difusión de información a través de la web y el impulso de las redes sociales, que han favorecido su visibilidad y efectividad de las contrataciones transfronterizas.

En este sentido, según los datos registrados y presentados, desde el inicio del proyecto, hay que destacar la formalización de más de 2.100 contratos de ciudadanos portugueses en la provincia de Huelva. De diciembre de 2023 a marzo de 2024, las atenciones y servicios se han incrementado en más de un 200%, sobre todo en el último trimestre. De hecho, Eures T ha atendido en el primer trimestre de 2024 a un total de 874 personas trabajadoras y se han contactado a 710 personas trabajadoras a través de los distintos eventos celebrados.

EURES TRANSFRONTERIZO ANDALUCÍA-ALGARVE

Iniciado en 2017, el proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve está impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a través del SAE y tiene como socios principales al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), su homólogo portugués (el Instituto de Emprego e Formação Profissional) y a la Associaçâo para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana (Odiana).

Integra además a organizaciones sindicales de ambas regiones, en concreto a CCOO-A, la Confederaçao Geral do Trabalhadores Portugueses y União Geral de Trabalhadores, la Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Eurociudad del Guadiana AECT, Tertulia Algarvia Centro de Conhecimento em Cultura y Alimentação Tradicional do Algarve (Tertulia Algarvia) y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva.

Igualmente, forman parte de este proyecto como entidades asociadas la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), Associacão Empresarial da Região do Algarve (NERA), la Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN), la Diputación a través de su oficina Europa Direct, la Mancomunidad de Islantilla, União Geral de Trabalhadores (UGT Portugal) y la Unión General de Trabajadores de Andalucía, (UGT Andalucía), Segurança Social -Centro Distrital de Faro, Autoridade para as Condiçoes do Trabalho (ACT), Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), la Fundación Andalucía Emprende, la Cámara de Comercio de Ayamonte, junto a la Universidad de Huelva y la Universidade do Algarve para las cuestiones de movilidad transfronteriza de los estudiantes y egresados.