La biblioteca del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva se llamará David Cordón, fallecido en el accidente de Adamuz

Familia, compañeros y responsables sanitarios rinden homenaje al enfermero fallecido en Adamuz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), recibe desde este jueves el nombre de David Cordón, para honrar la memoria de quien desempeñó sus funciones como enfermero en este hospital con un compromiso, profesionalidad y calidad humana ejemplares y que "lamentablemente" perdió la vida en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) "conmoviendo profundamente a esta institución".

Así lo ha indicado el centro hospitalario en una nota en la que indica que, con esta finalidad, el centro hospitalario ha acogido un acto institucional, "cargado de respeto y recuerdo", que ha servido para rendir un "merecido reconocimiento" a su trayectoria, su trabajo y, "por encima de todo, a la imborrable huella humana que dejó entre sus compañeros".

Presidido por la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Manuela Caro y el director gerente del hospital, Manuel García de la Vega, ha contado con la participación de la dirección, la junta de personal y numerosos profesionales del centro sanitario, "quienes han querido arropar en todo momento" a los familiares de David, presentes en este homenaje.

Durante el encuentro, se ha puesto en valor "su vocación de servicio, su compañerismo y esa calidad humana que marcó la diferencia en el día a día del hospital". Como parte de este reconocimiento institucional, el hospital ha inaugurado oficialmente la biblioteca con su nombre, considerando que este espacio "de encuentro, aprendizaje y crecimiento profesional" reúne "valores que representan fielmente la trayectoria del homenajeado".

Con esta iniciativa, el centro busca que su memoria quede vinculada para siempre a las futuras generaciones de profesionales sanitarios. Asimismo, se ha procedido a la colocación de una placa conmemorativa en su honor en la entrada a este lugar. En ella se plasma el "agradecimiento eterno" de la institución y de sus compañeros a una carrera "definida por el compromiso y la entrega absoluta a los demás", asegurando que "su legado permanezca vivo en la comunidad sanitaria del centro".