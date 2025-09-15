El Centro de Transfusión de Huelva organiza martes y miércoles una macrocolecta de sangre y plasma tras el verano

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha hecho un llamamiento para que la población onubense acuda a donar sangre a la macrocolecta que se celebrará este martes, 16 de septiembre, y el miércoles, 17 de septiembre, en horario de 16,30 a 21,30 horas, en el Salón de Chimeneas de la Casa Colón de la capital y recuerda a la población la "importancia" de incorporar la donación de sangre y plasma en la vuelta a la rutina tras sus vacaciones estivales.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante los meses de verano las donaciones de sangre han sufrido un "importante descenso", una situación que "se repite cada año" y que "compromete la disponibilidad de componentes sanguíneos para atender urgencias, cirugías programadas, pacientes con anemias graves y tratamientos médicos, entre otras asistencias".

Por ello, destaca que "resulta esencial" recuperar los niveles óptimos de reservas para "garantizar" que se puedan llevar a cabo todas las actividades sanitarias que requieran una transfusión sanguínea en todos los hospitales de la provincia, por lo que esta nueva macrocolecta "representa una gran oportunidad para que la ciudadanía colabore con un gesto sencillo, solidario y vital, que puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas". Por tanto, se invita a participar a todas aquellas personas entre 18 y 65 años, con buen estado de salud y un peso igual o superior a 50 kilos.

La Junta destaca que "con tan solo una donación de sangre se pueden salvar hasta tres vidas", así como que donar sangre es un acto "seguro, rápido y profundamente solidario". Las mujeres pueden donar tres veces al año y los hombres cuatro veces al año, con un intervalo mínimo de dos meses entre cada donación. Por su parte, el plasma se puede donar cada 15 días.

La Delegación de Salud y Consumo se suma a este llamamiento y anima a los onubenses a participar en esta gran colecta, que contará con 16 puestos para la donación simultánea de sangre y plasma. Un total de 18 profesionales, entre médicos, enfermeras, celadores-conductores, técnico de laboratorio y técnica de promoción, integra el equipo que atenderá a los donantes. Al igual que en anteriores ediciones, este operativo contará con la colaboración de voluntarios de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Huelva y de Cruz Roja Huelva.

Desde el Centro de Transfusión se insiste en la "necesidad" de que la ciudadanía asista a esta nueva edición de la macrocolecta, la tercera de las cuatro previstas para este año, y apoye el gesto de donar. "Será una cita solidaria que devuelve esperanza, construye futuro y salva vidas. Tu participación es esencial para que los hospitales cuenten con las reservas necesarias. Ven, dona y marca la diferencia. ¡Te esperamos con los brazos abiertos!", enfatizan desde la organización.

MÁS INFORMACIÓN

Para facilitar el acceso a todos los detalles sobre las colectas de sangre programadas, el Centro de Transfusión pone a disposición diversos canales oficiales donde se actualiza periódicamente la información acerca de lugares de celebración, fechas y horarios. En el caso de la donación de plasma, se recomienda pedir cita en los teléfonos del centro: 959016023 y 959016024.

En este sentido, la ciudadanía puede consultar el apartado específico 'Donar sangre' en la página web del Servicio Andaluz de Salud: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud. También puede informarse a través de las aplicaciones móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', esta segunda en la que se centralizan todas las apps oficiales del sistema sanitario público andaluz. Ambas están disponibles para su descarga en Google Play Store y App Store. Igualmente, se pueden seguir las últimas novedades en los perfiles del centro en las redes sociales Instagram, Facebook y X (@DonantesHuelva).