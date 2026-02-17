Los centros de salud de San Juan y Trigueros (Huelva) amplían su actividad programada a las tardes

Centro de salud de San Juan del Puerto (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

Los centros de salud de San Juan del Puerto y Trigueros (Huelva), ubicados en la Zona Básica de Salud Campiña Norte del Distrito Condado-Campiña, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, amplían su actividad programada a las tardes con el incremento de los cupos de Medicina y Enfermería de Familia llevado a cabo en ambos municipios, que pasan de cinco a seis y de cuatro a cinco, respectivamente.

Así lo ha indicado en una nota la delegada territorial del ramo, Manuela Caro, quien ha mostrado su "satisfacción" por esta medida, que conlleva "un avance muy importante en la accesibilidad y calidad de la asistencia que se ofrece a los vecinos".

En concreto, como consecuencia de este aumento de personal médico y enfermero, los dos centros sanitarios extienden la asistencia ordinaria de lunes a jueves hasta las 20,00 horas, ofertando específicamente en la franja vespertina dos consultas de Medicina y Enfermería de Familia para la población. A partir de esa hora y los fines de semana y festivos las 24 horas, ambos centros cuentan con un dispositivo SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) para la atención de las urgencias extrahospitalarias, de manera que su funcionamiento es "ininterrumpido".

Caro ha argumentado que esta actuación, "fruto a la vez de la reorganización de las plantillas de profesionales, ratifica el compromiso de la Junta de Andalucía con la sanidad pública en la provincia y el aumento y la mejora de los recursos sanitarios a disposición de los habitantes de los municipios sanjuanero y triguereño".

NUEVOS CUPOS

Caro ha subrayado que para el SAS, a través de los Distritos de Atención Primaria de Huelva, "está siendo una prioridad destinar la incorporación de nuevo personal disponible a incrementar los cupos médicos y enfermeros y disminuir, con ello, las ratios de pacientes en los centros de salud, sobre todo en aquellos municipios de la comarca de la Costa y en diferentes puntos del Condado".

En los casos de San Juan y Trigueros se han elevado de cinco a seis y de cuatro a cinco los cupos de Medicina y Enfermería de Familia, respectivamente, lo que, además de la apertura de consultas programadas en horario de tarde, "permite una reducción de los pacientes asignados a los profesionales".

Así, en las dos localidades "se consiguen cumplir las recomendaciones de las sociedades científicas y del SAS de tener asignados menos de 1.500 pacientes por cada cupo". Paralelamente, los profesionales disponen de "más tiempo" para atender a los usuarios "redundando así en la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía", ha dicho.

La delegada ha señalado que desde comienzos de 2023, el SAS ha implementado esta medida en la provincia de Huelva en los centros de salud de Punta Umbría, Matalascañas, Aljaraque, Bonares, El Rocío e Isla Cristina y, "por partida doble", en Cartaya, Palos de la Frontera, Lepe y Almonte, a los que se acaban de sumar ahora los de San Juan y Trigueros, "con el propósito de continuar extendiéndola a otros municipios que lo requieran".

Dicho aumento de los cupos "persigue dar cumplimiento al Pacto por la Atención Primaria suscrito por la administración sanitaria andaluza con las organizaciones sindicales, que tiene como objetivo fundamental mejorar y modernizar este nivel asistencial". Entre las principales acciones incluidas en el acuerdo está la revisión de las ratios máximas por profesional para ofrecer una asistencia "óptima" a la población, ha enfatizado.

"Esto, en consonancia también con la Estrategia para la Mejora de la Atención Primaria impulsada por la Consejería, que se sustenta en el aumento de la partida presupuestaria para este nivel asistencial, renovación de las infraestructuras y equipamiento tecnológico, mejora de la accesibilidad de los ciudadanos, potenciación del uso de medios telemáticos para agilizar la respuesta asistencial, proyectos de refuerzo de la capacidad de resolución de los profesionales, fomento de la continuidad asistencial, promoción de la relación médico-paciente y disminución de los tiempos de espera", ha concluido.