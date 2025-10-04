El gallego Emilio Tizón y la malagueña Patricia Bueno, vencedores de la XV edición del Andalucía Desafío Doñana

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en la XV edición del Andalucía Desafío Doñana. - JUNTA DE ANDALUCIA

ALMONTE (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha asistido este sábado al XV Andalucía Desafío Doñana, que se ha celebrado en el entorno de la playa de Matalascañas de la localidad de Almonte (Huelva) y en la que se han impuesto en la línea de meta en categoría absoluta el gallego Emilio Tizón y la malagueña Patricia Bueno, que repetía la victoria de la pasada edición.

Patricia del Pozo ha destacado en una nota de prensa que el Andalucía Desafío Doñana "es un triatlón de media distancia y una de las competiciones que mejor ejemplifican la apuesta de la Consejería de Cultura y Deporte por seguir proyectando la imagen de la comunidad como sede de grandes eventos deportivos, que generan, además, un importante retorno económico en los lugares donde se celebran".

Del Pozo ha señalado igualmente que "esta prueba discurre por un entorno maravilloso, como es nuestro Parque Nacional de Doñana y por eso llevamos muchos años en la competición concienciando a los deportistas que participan del respeto al medio ambiente durante la competición, una de nuestras señas de identidad".

Por último, la titular de Deporte de la Junta de Andalucía ha querido reconocer "el enorme esfuerzo que han realizado los deportistas que han participado en el Desafío Doñana, una prueba muy dura que los triatletas esperan durante todo el año, y en la que han dado todo lo que tenían para llegar a la línea de meta, aquí en Torre La Higuera, en Matalascañas".

Para Matalascañas ha sido una "buena noticia" la celebración de esta edición del Desafío Doñana, en unas fechas con menos visitantes de lo habitual, pero que con el triatlón andaluz han llenado hoteles y restaurantes durante todo el fin de semana.

En esta edición, la prueba comenzó a las 8,30 con el segmento de natación, con 1,9 kilómetros en un circuito en torno a la Torre de la Higuera de la playa almonteña. A continuación, los triatletas completaron 74 kilómetros de ciclismo en doble vuelta por la carretera de Matalascañas a Mazagón, para finalizar con 20 kilómetros de carrera a pie por la playa de Matalascañas y Doñana.

Dadas las altas temperaturas que se han dado, numeroso público se ha acercado a seguir en directo la prueba, tanto aficionados a este deporte y familiares de los triatletas participantes como otros que estaban pasando el día en la playa. Un público que no ha dejado en ningún momento de animar a los deportistas.

Emilio Tizón entró en la línea de meta con un tiempo de 3:45:29; seguido del madrileño Christian Villazala, con un tiempo de 3:55:43; y en tercera posición finalizó el vencedor de la última edición, el malagueño Alejandro Cañas.

En chicas, Patricia Bueno repitió victoria, ahora en Matalascañas, con un tiempo de 4:32:05; seguida de la jerezana María del Pilar Ayuso, con un tiempo de 4:50:40; y cerrando el podio la también malagueña Rocío Muñoz, con 4:58:37.

Además de la consejera de Cultura y Deporte también estuvieron presentes durante la jornada el alcalde de Almonte, Francisco Bella; la vicepresidenta cuarta de la Diputación Provincial de Huelva, Rocío Moreno; el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas, Gorka Lerchundi; el presidente de la Federación Andaluza de Triatlón, Pablo Castilla; y la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva, Teresa Herrera; entre otras autoridades.

El XV Andalucía Desafío Doñana ha estado organizado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, con el apoyo técnico de la Federación Andaluza de Triatlón y la colaboración del Ayuntamiento de Almonte y la Diputación Provincial de Huelva.