El Hospital de Riotinto (Huelva) consigue la acreditación para formar especialistas en Medicina Interna

HUELVA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Riotinto, integrado en el Área de Gestión Sanitaria 'Norte de Huelva', dependiente del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, ha recibido estos días el informe favorable del Ministerio de Sanidad al expediente de acreditación de la especialidad docente de Medicina Interna, lo que permitirá que, a partir de 2027, el centro oferte su primera plaza de formación sanitaria especializada hospitalaria para un médico interno residente (MIR).

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este avance marca un hito en la historia del hospital comarcal, que se convertirá por primera vez en centro formador de especialistas médicos del ámbito hospitalario. La nueva plaza de Medicina Interna se sumará a las ya acreditadas de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, ampliando de forma significativa la capacidad docente del área sanitaria.

Medicina Interna es la especialidad médica más general y transversal dentro de un hospital, clave en la atención a pacientes con patologías complejas, pluripatológicos y en el abordaje integral de los procesos clínicos. Contar con residentes de esta especialidad reforzará la actividad asistencial del centro, mejorará la continuidad de cuidados y favorecerá el trabajo multidisciplinar entre los distintos servicios y especialidades con los que cuenta el Hospital.

La acreditación reconoce además la evolución asistencial y diagnóstica que ha alcanzado el Hospital de Riotinto en los últimos años, así como su crecimiento progresivo en complejidad clínica, la incorporación de nuevos procedimientos y circuitos asistenciales y el aumento de la calidad técnica de la atención que presta a sus pacientes.

El Programa MIR, operativo para todo el territorio nacional, es un sistema formativo para postgraduados en las diferentes ramas de Ciencias de la Salud basado en la participación activa en la asistencia como una línea básica de aprendizaje, cuya finalidad es que el residente alcance progresivamente los conocimientos necesarios para el ejercicio de su especialidad.

El periodo de formación, que oscila entre los dos y los cincos años en función de la especialidad, se desarrolla bajo la supervisión y apoyo de un tutor principal, que acompaña a cada residente a lo largo de todo su proceso formativo, así como con la implicación del resto de profesionales de los centros.

Esta acreditación por parte del Ministerio de Sanidad supone, en gran medida, un aval al trabajo desarrollado por el Servicio de Medicina Interna del centro y al compromiso del conjunto del hospital con la mejora continua y la innovación. La incorporación de formación especializada hospitalaria representa un "paso estratégico" para el Hospital de Riotinto, que consolida su papel dentro del sistema sanitario público, refuerza su capacidad para atraer y formar talento profesional y abre una nueva etapa de desarrollo en la búsqueda de la excelencia asistencial y también docente.