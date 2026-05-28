El Infanta Elena de Huelva presenta en Europa su programa en terapias regenerativas osteomusculares

El Hospital Infanta Elena ha participado esta semana en el XXII Congreso de la European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA), celebrado en Praga (República Checa). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infanta Elena, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha participado esta semana en el XXII Congreso de la European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA), celebrado en Praga (República Checa), en el que un especialista del Servicio de Traumatología del centro ha impartido una conferencia propia sobre las nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de patologías osteomusculares.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el encuentro ha reunido a miles de especialistas de toda Europa para compartir avances, técnicas e innovación clínica.

De este modo, la ponencia del doctor Ángel Heredia, traumatólogo del centro hospitalario, y titulada 'Nuevas fronteras en el tratamiento peritendinoso e intramuscular del colágeno hidrolizado', ha permitido presentar en un foro científico de primer nivel internacional las diferentes opciones terapéuticas actualmente disponibles para el tratamiento interno de lesiones y patologías osteoarticulares, muchas de ellas ya implantadas en el Hospital Infanta Elena como parte de su práctica asistencial diaria.

Entre estas alternativas destacan las terapias regenerativas mediante plasma rico en plaquetas obtenido del propio paciente, el uso de ácido hialurónico y colágeno hidrolizado, así como procedimientos de viscosuplementación empleados en determinadas patologías articulares para favorecer una mejor protección y amortiguación de las articulaciones.

El Hospital Infanta Elena cuenta actualmente con un abanico terapéutico plenamente actualizado y alineado con las opciones más innovadoras existentes para el tratamiento conservador de estas patologías, acercando a sus pacientes recursos terapéuticos que tradicionalmente se asociaban a centros hospitalarios de mayor complejidad.

Estas terapias pueden constituir, en muchos casos, una primera opción de abordaje frente a procesos degenerativos como la artrosis, permitiendo retrasar o incluso evitar procedimientos quirúrgicos y otros tratamientos más invasivos. Del mismo modo, pueden emplearse como complemento de la cirugía o de la implantación de prótesis, favoreciendo recuperaciones más seguras, funcionales y orientadas a mejorar la calidad de vida del paciente.

La relevancia de este tipo de tratamientos cobra "especial importancia" si se tiene en cuenta la "elevada" prevalencia de las patologías osteomusculares. En España, casi tres de cada diez personas mayores de 40 años presentan algún tipo de artrosis sintomática, una enfermedad estrechamente relacionada con el dolor, la pérdida de movilidad y el deterioro funcional, con importante impacto sobre la autonomía personal y la calidad de vida.

La artrosis de rodilla afecta al 13,8% de la población y la de cadera al 5,1%, según el estudio Episer de referencia nacional. La presencia del Hospital Infanta Elena en el programa científico del Congreso Europeo de la ESSKA supone, además, un reconocimiento al trabajo de actualización y formación continuada de sus profesionales, así como al compromiso del centro por incorporar innovación asistencial y ofrecer a sus pacientes las mejores opciones terapéuticas disponibles, también desde el ámbito de un hospital comarcal.

El hecho de que estas líneas de tratamiento hayan sido objeto de una conferencia específica en el principal foro europeo del sector refuerza, además, el respaldo científico a unas actuaciones que "ya son una realidad en la atención a los pacientes del centro".