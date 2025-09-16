Jóvenes con enfermedad mental de Huelva participan en un programa de Faisem sobre empleabilidad y autonomía

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes con enfermedad mental han participado en una nueva edición del proyecto 'RecuperAcción Joven', una iniciativa de Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) en Huelva enfocada a favorecer la empleabilidad y autonomía personal del colectivo.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la delegada de Salud y Consumo en Huelva, Manuela Caro, ha participado este martes en el acto organizado para clausurar el programa, en el que se ha hecho entrega de los diplomas a los participantes durante el transcurso de una jornada de convivencia junto a profesionales y familiares. En el acto ha estado acompañada por el gerente provincial de Faisem, Juan Jesús Cordero.

Se trata en concreto de seis jóvenes que se han beneficiado de este proyecto formativo y de intervención desarrollado por Faisem Huelva a través de su servicio de orientación y apoyo al empleo, en el marco de la convocatoria de ayudas de la Fundación ONCE para población joven con discapacidad. Las acciones incluidas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

De este modo, 'RecuperAcción Joven' ha proporcionado a los participantes herramientas fundamentales para mejorar su accesibilidad al mercado de trabajo y potenciar su autonomía personal, combinando formación en habilidades personales, sociales y laborales con un seguimiento cercano e individualizado.

"Desde la Consejería de Salud y Consumo apostamos firmemente por la incorporación al mercado laboral como un elemento básico dentro del proceso de recuperación y para lograr la plena inclusión social de las personas afectadas, objetivos considerados prioritarios en el Plan Integral de Salud Mental de la administración sanitaria", ha destacado Manuela Caro.

La ejecución del programa se ha llevado a cabo de forma coordinada y con la colaboración con diferentes dispositivos de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud en la provincia --Hospital de Día, Comunidad Terapéutica y la Unidad de Salud Mental Comunitaria de plaza Houston--.

Entre los logros más reseñables se encuentran la consecución de dos contrataciones de empleo, carné de conducir, formación en estética, jardinería, peluquería canina, carné de carretillero, desarrollo de competencias claves (digitales y personales) y la mejora en la autoestima y confianza de los participantes, facilitando su proceso de recuperación y de integración social y laboral.

La clausura del proyecto ha servido para valorar los avances conseguidos, compartir impresiones y celebrar el éxito de esta iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida de jóvenes con discapacidad.