La Junta abona las ayudas para el fomento del empleo a siete sociedades cooperativas de Huelva

HUELVA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Antonio Augustín, ha informado este martes que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha abonado las subvenciones a las siete entidades de la provincia de Huelva que han resultado beneficiarias en la convocatoria de ayudas destinadas a la incorporación de personas socias trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales correspondientes al año 2021.

La convocatoria, publicada en el BOJA por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo el pasado 13 de abril de 2021, concede subvenciones respecto a la medida para el fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales del Programa de Apoyo a la promoción y el desarrollo de la Economía Social para el Empleo, que regula la Orden de 6 de junio de 2014, según informa la Junta en nota de prensa.

Antonio Augustín ha señalado que "dicha medida pretende fomentar el empleo estable, cualificado y de calidad en cooperativas y sociedades laborales, así como apoyar la realización de actividades de promoción de la Economía Social y el desarrollo de proyectos que contribuyan a hacerla más innovadora, más competitiva y mejor dimensionada".

Así, se convierte "este modelo económico, basado en un modo diferente de crear riqueza, en pieza imprescindible para la construcción de la sociedad basada en los principios de democracia, equidad, gestión participativa y la primacía del trabajo y del factor humano sobre el capital, tanto en los procesos de toma de decisiones como en la distribución del beneficio".

De igual modo, Augustín ha detallado que "inicialmente se presentaron ocho solicitudes, concediéndose finalmente siete subvenciones, por un importe total de 59.140,54 euros para la incorporación de un total de 12 personas socias, siendo nueve de ellas hombres y tres mujeres".

Las siete entidades beneficiarias son las sociedades cooperativas Mechanic Games S. Coop. And., Momentos Huelva S. Coop. And., Hernández Ramos S. Coop. And., Huelva Vence S. Coop. And., Diecisiete S. Coop. And., Amadecul S. Coop. And. y Entrena 15 S. Coop. And.

En lo que respecta a la cuantía de las subvenciones, hay que señalar que la cuantía máxima de la subvención individual es de 10.000 euros para la medida de Apoyo a la Incorporación de Personas Socias Trabajadoras o de Trabajo en Cooperativas y Sociedades Laborales por cada persona que se incorpore como socia trabajadora o de trabajo en una cooperativa o sociedad laboral a jornada completa.

De igual modo, para la medida de Contratación de Gerentes y Personal Técnico Especializado las ayudas alcanzan hasta 10.000 euros por cada persona contratada por una cooperativa o sociedad laboral a jornada completa.

PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Este sector de la economía formado, principalmente, por sociedades cooperativas, sociedades laborales y autónomos (además de otras fórmulas como mutualidades, empresas de inserción o centros de enseñanza) destaca por su pujanza y el relieve cuantitativo que ha alcanzado la Economía Social dentro del tejido productivo de Andalucía.

El último informe sobre Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales Inscritas en la Seguridad Social Año 2020 emitido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social: https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-s... señala la creación de 13 sociedades cooperativas de trabajo asociado constituidas en la provincia de Huelva (una perteneciente al sector agrario y 12 al sector servicios) generando 40 nuevos empleos.

Según este mismo informe correspondiente a 2020, la provincia de Huelva aporta de media más de 15.000 trabajadores de los más de 81.000 trabajadores existentes en Andalucía, contabilizándose hasta 319 sociedades cooperativas que generan 14.537 empleos y 184 sociedades laborales que generaron 877 empleos.

Dicha publicación evidencia que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor presencia de empresas de economía social, tanto en número de empresas (20,7 por ciento), como de trabajadores, lo que supone una clara especialización en el ámbito nacional, con niveles de empleo más elevados que la media.