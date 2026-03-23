La Junta abre al público los nuevos carriles ciclopeatonales del litoral en Cartaya y Punta Umbría (Huelva)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, hace un recorrido por el nuevo carril ciclopeatonal de Cartaya (Huelva). - Joaquín Corchero - Europa Press

CARTAYA/PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este lunes los dos nuevos carriles ciclopeatonales construidos en el litoral onubense, en los términos municipales de Cartaya y Punta Umbría, una actuación que ha supuesto una inversión total de caso 1,1 millones de euros y que refuerza la conexión ciclista y peatonal en uno de los enclaves costeros más visitados de la provincia.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta intervención ha permitido unir el carril Huelva-Playa de La Bota con Punta Umbría y con El Rompido, avanzando así en una red "más continua, accesible y respetuosa con el entorno".

"Unimos Huelva con El Rompido para todos aquellos amantes del senderismo, el ciclismo y de la naturaleza, por la variedad de paisajes por los que discurre estos carriles", ha apreciado.

En el acto, también han estado presentes el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso; el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández; el viceconsejero, Sergio Arjona; el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez; y el coordinador provincial de Agentes de Medio Ambiente, José Luis Domínguez, quienes han acompañado a la consejera en la visita a estas nuevas infraestructuras verdes abiertas ya al uso público.

La actuación, ejecutada por la empresa pública Tragsa y financiada con cargo al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2021-2024 a través de fondos Feader, fue encargada en enero de 2023 con un plazo de ejecución de 24 meses y quedó finalizada el 30 de octubre de 2025, dentro del periodo previsto.

Del total invertido, 750.352,34 euros han correspondido al tramo situado en el término municipal de Cartaya y 329.415,11 euros al de Punta Umbría, dos intervenciones que forman parte de un mismo proyecto orientado a mejorar la movilidad sostenible y el disfrute ordenado del litoral.

En este sentido, Catalina García ha destacado que con esta actuación se da "un paso muy importante" para "conectar mejor distintos puntos del litoral onubense mediante infraestructuras pensadas para las personas y plenamente integradas en el medio natural".

Además, la consejera ha señalado que "el objetivo, además de crear nuevos itinerarios para ciclistas y peatones, es ofrecer alternativas de desplazamiento más sostenibles, más seguras y más amables con un entorno de enorme valor ambiental".

El tramo de Cartaya, entre El Portil y El Rompido, cuenta con una longitud de 2.527 metros y discurre paralelo a la carretera A-5052, enlazando el carril ya existente entre Huelva y Nuevo Portil con el inicio de las urbanizaciones de El Rompido. Todo su recorrido atraviesa el pinar del monte Campo Común de Abajo y permite disfrutar de vistas panorámicas sobre el estuario del río Piedras y el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido.

En este trazado se ha resuelto además el cruce del arroyo de Aguas del Pino mediante una pasarela de madera diseñada para integrarse en el paisaje y evitar alteraciones en el cauce y sus márgenes.

Por su parte, el tramo de Punta Umbría, entre Enebrales y La Bota, suma 2.283 metros y completa la conexión ciclista entre Punta Umbría y la playa de La Bota, enlazando a su vez con el carril procedente de Huelva. El itinerario discurre por el monte Campo Común de Abajo, en una franja situada junto al dominio público marítimo-terrestre, con suaves pendientes y amplias vistas de la playa. Su recorrido culmina con un paso a nivel sobre la carretera A-5052, que facilita tanto la conexión con La Bota como la continuidad hacia Punta Umbría a través del trazado ya existente.

La consejera ha explicado que el diseño de ambas infraestructuras se ha adaptado al perfil natural del terreno, con trazados sinuosos que minimizan los movimientos de tierra y reducen la afección sobre la vegetación. "Se ha buscado una integración real en el paisaje, cuidando cada solución constructiva para compatibilizar el uso público con la conservación del espacio", ha indicado.

En este punto, ha recordado otro proyecto también ya finalizado en relación con la vía ciclopeatonal Huelva-Playa de la Bota, donde se llevó a cabo una conexión con el centro de visitantes de Marismas del Odiel, y que supuso una inversión de un millón de euros.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Catalina García también ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos implicados, subrayando que "la cooperación institucional ha resultado fundamental para hacer posible este proyecto y para seguir acercando a los vecinos y usuarios infraestructuras útiles, seguras y bien conectadas".

En este sentido, ha afirmado que "cuando las administraciones trabajan de la mano, el resultado redunda directamente en la calidad de vida de la ciudadanía y en una mejora tangible de los servicios que se ofrecen en el territorio".

Junto a su utilidad para la movilidad cotidiana y para el ocio saludable, la titular andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha puesto de relieve que estos nuevos carriles ciclopeatonales aportan un valor añadido al destino.

"Estas infraestructuras han ampliado el atractivo turístico del litoral de Huelva, porque invitan a descubrirlo de una manera más tranquila, más cercana y más sostenible. Contar con recorridos de estas características contribuye a enriquecer la experiencia de quienes visitan la costa onubense y favorece, al mismo tiempo, un modelo turístico más respetuoso con el paisaje y con los recursos naturales", ha dicho.

Por otro lado, la consejera ha recordado que en la provincia de Huelva se han destinado entre 2025 y 2026 más de 91,5 millones de euros, recogidos en los Presupuestos de la Junta de Andalucía, en iniciativas en materia de Sostenibilidad y Medio Ambiente. En este sentido, ha citado proyectos de gran relevancia como las obras para la recuperación de hábitats en humedales de la provincia (1,5 millones).

Sobre esto último, este lunes ha podido visitar la Laguna de El Portil, que ha recibido una inversión de más de 86.500 euros, dentro de un proyecto más amplio para la restauración de hábitats de humedales en Estero de Domingo Rubio, Laguna Calatilla y Laguna Grande y Paraje Natural Marismas del Odiel y Marismas de las Carboneras, con un montante cercano a los 300.000 euros.

Al respecto, también ha remarcado actuaciones en la provincia por valor de cerca de ocho millones de euros en tratamientos selvícolas preventivos en montes públicos y contra incendios, así como adecuación de caminos forestales y restauración forestal. Asimismo, se ha referido a obras como las del Corredor Verde el Río Tinto (4,1 millones) o los dos nuevos puntos limpios de la provincia, en Aracena e Isla Cristina (1 millón de euros).

En esta línea, ha recordado que la Junta de Andalucía ha invertido desde 2019 más de nueve millones de euros en la modernización y adecuación de vías pecuarias en la provincia de Huelva, donde se ha intervenido en cerca de 300 kilómetros de estas infraestructuras.

"Huelva está permanentemente en la agenda de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Es una provincia con una riqueza natural única, cuyos mayores exponentes son el Espacio Natural de Doñana, Marismas del Odiel o el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche; y nuestro deber es protegerlos e impulsar el desarrollo socioeconómico, especialmente, en los municipios que conviven en espacios naturales protegidos. Y precisamente en esa labor estamos inmersos, sin descanso, desde el año 2019", ha concluido.