Junta asegura que "todas las consejerías" trabajan para "recuperar a la provincia de Huelva" de las borrascas

Actuaciones en carreteras de la provincia de Huelva afectadas por los últimos temporales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

AYAMONTE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha señalado este jueves que "todas las consejerías" están "ya trabajando" para "recuperar a la provincia" de las últimas borrascas, de hecho ha asegurado que se está evaluando las zonas agrícolas y explotaciones ganaderas y "ya se está actuando" en las carreteras dañadas.

A pregunta de los periodistas en la inauguración de las jornadas 'Huelva. Industria con nombre de Mujer', el delegado ha explicado que las últimas borrascas han afectado "a toda Andalucía en general, pero a la provincia de Huelva de manera significativa", por ello, ha asegurado que todas las consejerías están "ya trabajando" para "recuperar a la provincia en todos los sentidos".

Así, ha señalado que desde Fomento ya se está trabajando en los asfaltados de las carreteras autonómicas, ya que "aparte de esos 17 millones de euros que teníamos destinados para este año para mejora de todas esas vías de comunicación, también se ha dado una aportación extra en estos mismos días de cinco millones y medio de euros para complemento extraordinario de esas mejoras".

No obstante, el delegado ha recordado que "el asfalto hay que echarlo cuando no llueve, cuando la superficie está perfectamente seca", por lo que ha pedido a la ciudadanía "paciencia" porque "hay que hacer los trabajos realmente en las condiciones adecuadas para que perduren y sean bien ejecutados".

"Eso es lo que corresponde a algo tan importante como son las vías de comunicación y por lo que la mayoría de la ciudadanía está ahora mismo quejándose porque las vías de comunicación actualmente están muy malas. Hay que reconocerlo y, por eso, se está trabajando ya de manera rápida", ha enfatizado.

Por otro lado, Correa ha asegurado que también la Consejería de Agricultura, Ganadería y Agua está "ya reconociendo el terreno", sobre todo cultivos y explotaciones ganaderas que han sufrido daños para "valorar precisamente esas cuestiones".

Al respecto, Correa ha recordado que está previsto "sacar un decreto de ayuda a ganaderos, agricultores y a localidades y ayuntamientos que tienen alguna anomalía o alguna patología o una deficiencia provocada por los temporales".

Además, ha añadido que la Consejería de Sostenibilidad está también evaluando conjuntamente de la mano de los ayuntamientos los daños en vías pecuarias, caminos rurales, caminos forestales, "para proceder a sacar otros decreto de ayuda a todas estas cuestiones".

Además, el delegado ha avanzado que desde Presidencia también se está trabajando para sacar un decreto de ayuda a municipios, a ayuntamientos, y "ayudarles en todas esas deficiencias e incidencias que han tenido durante todas estas temporales en localidades solo y exclusivamente para patrimonio municipal".

"Es decir, serán ayudas a los ayuntamientos para mejorar colegios que han sufrido deficiencias, que son titularidad municipal; para la arboleda que se ha caído en muchos de los municipios como consecuencia del reblandecimiento del terreno y el viento tan fuerte que hemos tenido; a viales; y a mejoras de edificios y instalaciones municipales que han sufrido daño", ha abundado.

Por lo tanto, el delegado ha asegurado "desde el primer momento que hemos tenido la posibilidad de empezar a trabajar, estamos trabajando". "No hay que olvidar que estamos todavía en nivel 2 de emergencia, por lo que, aunque estamos teniendo unos partes meteorológicos de cierta mejora, todavía hay muchos municipios de Andalucía que todavía están en nivel rojo porque no han podido volver a sus casas, porque los niveles de los cauces de los ríos siguen siendo muy elevados".

A este respecto, ha puesto el acento sobre las consecuencias de los desembalses de las presas portuguesas, que han provocado la crecida del río Guadiana y por el que Sanlúcar de Guadiana, El Granado y Ayamonte "se han visto afectados".

Por todo ello, Correa ha pedido "mucha precaución", porque se continúa "con un ojo puesto en el Guadiana", porque este miércoles notificaron desde la Confederación Hidrográfica que Alqueva "actualmente está desembalsando 3.300 metros cúbicos por segundo, que se dice pronto". "Eso es una cantidad muchísima de agua para lo que supone un río que siempre tiene un caudal más o menos estable".

"Por tanto, trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, que se está trabajando por parte de la Administración Autonómica, y se está teniendo en cuenta todas las incidencias que han provocado las inclemencias meteorológicas y vamos a ayudar a todos y cada uno de los municipios, a todos y cada uno de los sectores afectados por estos temporales y vamos a estar ahí con mano tendida para poder ayudar dentro de nuestras posibilidades", ha finalizado.