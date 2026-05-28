La Junta clausura en Cortegana (Huelva) la XIII Escuela de Pastores de Andalucía para apoyar el relevo generacional

Clausura en Cortegana la XIII Escuela de Pastores de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CORTEGANA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Consolación Vera, y la presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), Marta Bosquet, han clausurado este jueves en Cortegana (Huelva) la XIII edición de la Escuela de Pastores de Andalucía, un proyecto formativo que transmite las habilidades tradicionales del oficio de pastor y las nuevas herramientas de la ganadería actual.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante el acto, la viceconsejera de Agricultura ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Cortegana para organizar las clases prácticas de esta edición de la Escuela de Pastores de Andalucía y ha resaltado que "la sierra de Huelva es un ejemplo de cómo la ganadería contribuye al mantenimiento de las dehesas, y viceversa".

"Animales y plantas se unen aquí demostrando que el desarrollo sostenible de los territorios rurales son una realidad y una vía de éxito para quienes apuestan por aprovechar los recursos de la naturaleza velando, al mismo tiempo, por su conservación", ha remarcado.

En su intervención, Consolación Vera ha puesto en valor que "los pastores son un ejemplo de que esta tarea ancestral está vigente y seguirá así el día de mañana". Al respecto, ha apuntado que la ganadería extensiva está "adaptándose a los tiempos para seguir siendo uno de los pilares que "mantienen vivas las zonas rurales de Andalucía".

En cuanto al respaldo del Gobierno autonómico, la viceconsejera ha recordado medidas puestas en marcha durante los últimos años, como la primera Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva, ayudas agroambientales o compensaciones para productores afectados por adversidades climáticas; y ha afirmado que "el sector agrario tiene y tendrá a la Junta de Andalucía a su lado para intentar ayudar en todo lo que esté en su mano".

Por su parte, Marta Bosquet ha defendido el "papel estratégico que juega la ganadería extensiva en Andalucía, con influencia tanto en el ámbito social y medioambiental como en el económico, siendo también un modelo claro de bioeconomía o economía circular".

En este sentido, la presidenta del Ifapa ha puesto en valor la iniciativa de la Escuela de Pastores para "apostar por la sostenibilidad, la prevención de incendios y ser un eje vertebrador del mundo rural impulsando el relevo generacional, la creación de empleo y la fijación de población al territorio".

La Escuela de Pastores de Andalucía, cuya XIII edición ha tenido como sede itinerante el municipio onubense de Cortegana, busca apoyar el relevo generacional y dar respuesta a las necesidades de este sector estratégico para la gestión del territorio y la conservación del medio ambiente en muchas comarcas andaluzas.

Este proyecto formativo también se propone mejorar la sensibilidad de la opinión pública respecto al pastoreo, y durante el curso los alumnos asisten a lecciones sobre manejo del ganado, gestión empresarial, gestión medioambiental y bienestar animal, entre otras temáticas.

En concreto, la jornada de clausura de la Escuela ha contado con ponencias de expertos y con una mesa redonda sobre los modelos de comercialización de productos de razas autóctonas andaluzas, además de con un reconocimiento al pastor y ganadero Pepe Millán, vinculado a la conservación de la cabra Payoya y la oveja Merina de Grazalema, quien ha sido colaborador de la Escuela como pastor-tutor recibiendo alumnos en sus periodos de prácticas desde la primera edición.

Así, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta, Ricardo Alarcón, ha desarrollado una ponencia sobre la Estrategia Andaluza de Ganadería Extensiva como una oportunidad para el sector, mientras que en la mesa redonda han participado el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo (ANGGEX), Felipe Molina; el ganadero Fabián Díaz, y la ganadera Cristina Sierra.

Por su parte, Francisco de Asís Ruiz, coordinador de la Escuela de Pastores de Andalucía, ha trasladado a los asistentes las conclusiones de la XIII edición de este itinerario formativo en una jornada en la que también ha participado la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín.

La XIII Escuela de Pastores de Andalucía La Escuela de Pastores de Andalucía es un proyecto conjunto y colaborativo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, coordinado por el IFAPA, en el que participan instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector del pastoreo y la ganadería extensiva. Se trata de una iniciativa financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural dentro del Programa Feader de Andalucía.

Para esta XIII edición, a la que se presentaron 12 municipios y comarcas andaluzas para acoger la sede itinerante, finalmente fue elegida la candidatura de Cortegana (Huelva), a donde se ha desplazado la Escuela desde el pasado mes de marzo.

En concreto, la actual edición ha contado con 18 alumnos (cinco mujeres y trece hombres) en un curso de 610 horas, en el que los estudiantes han recibido toda la formación necesaria para iniciar una explotación ganadera extensiva tanto de producción de carne como de leche.

En este sentido, han podido aprender sobre manejo de los animales, gestión de una empresa ganadera, aspectos medioambientales y sobre bienestar animal. Además, esta formación ofrece la oportunidad a los alumnos para que puedan solicitar las ayudas de incorporación a la actividad agraria tanto para explotaciones ligadas a la tierra como para explotaciones lecheras.

Paralelamente, el IFAPA también imparte un curso de Pastores Tutores para formar con recursos didácticos a profesionales propietarios de una ganadería extensiva con el objetivo de poder acoger estudiantes durante alguno de los tres periodos de prácticas que contempla este plan formativo.

NOVEDADES DURANTE 2026

El Plan Formativo Escuela de Pastores de Andalucía ha sumado una serie de novedades en este año 2026, además de dar continuación a actividades iniciadas en cursos anteriores que han tenido una acogida muy positiva en el sector.

Por una parte, se ha continuado con el Seminario permanente de ganadería de montaña, inaugurado en 2023 y con el que se transfieren conocimientos obtenidos en proyectos de investigación y experimentación. Se trata de una iniciativa que busca dar respuesta a problemas que tienen estos modelos de ganadería, así como poner en valor actividades de desarrollo que se estén llevando a cabo en los territorios donde se practica la ganadería de montaña andaluza.

Además, para el segundo semestre del año se ha planificado la II edición del Curso Internacional de Expertos en Producción Caprina, una formación de cien horas de duración, semipresencial y abierta a alumnos de cualquier país de habla hispana, y que en su primera edición contó con la participación de estudiantes de España, Colombia, Venezuela, México, Panamá y Brasil.

Asimismo, desde el IFAPA se van a a desarrollar otras formaciones en el ámbito del sector de la lana, las nuevas tecnologías y modelos ganaderos innovadores, las razas autóctonas y la figura del operario en ganadería, además de de nuevos cursos sobre elaboración de quesos.