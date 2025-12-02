La Junta descubre un azulejo conmemorativo del Día de la Bandera de Andalucía en la calle 4 de diciembre de Huelva

Descubrimiento de un azulejo conmemorativo del Día de la Bandera de Andalucía en la calle 4 de diciembre de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, acompañado de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha descubierto este martes un azulejo conmemorativo del Día de la Bandera de Andalucía en la calle 4 de diciembre de la capital onubense, diseñado y realizado por los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega, para celebrar la efeméride que reivindica la identidad, cultura y autonomía plena de la comunidad andaluza.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, al acto institucional han asistido también el grueso de los delegados territoriales del Gobierno andaluz, las coordinadoras del Instituto Andaluz de la Mujer y del Instituto Andaluz de la Juventud, así como una representación de concejales del Ayuntamiento de Huelva, de la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega, encabezada por su directora, Carmina Galeote, de la Asociación de Vecinos Las Palmeras y del Centro Social Cristina Pinedo.

Tras la apertura con la interpretación musical de la pieza 'Ir de la suite 3', de Johan Sebastian Bach, a cargo del Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Clásica de Huelva, el delegado de la Junta ha destacado que el descubrimiento "es un agradecimiento a esos más de dos millones de andaluces que hace ya casi 50 años dejaron al margen cuestiones ideológicas y partidistas y llenaron las calles de las ocho provincias andaluzas reivindicando la consecución de una autonomía plena para la comunidad autónoma".

"Al frente de estas manifestaciones se encontraba la bandera blanca y verde de Andalucía, como símbolo de unión y fraternidad de toda la ciudadanía andaluza ante su futuro", ha agregado, al tiempo que ha subrayado la puesta en valor de una fecha que se ha consolidado ya en el calendario como "referente en la reivindicación del andalucismo".

"Este día nació para impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema, y creo que hoy más que nunca tiene sentido impulsar y potenciar aquellos valores que nos unen como pueblo, buscar en nuestras señas identitarias el impulso que nos permite avanzar como sociedad hacia un futuro mejor", ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva ha destacado que "con el descubrimiento de este azulejo se quiere recordar y presumir de todos los logros de nuestra tierra, todo lo que los onubenses y andaluces hemos conseguido con nuestro esfuerzo en estos 48 años", y ha subrayado el desarrollo que ha experimentado la comunidad, porque "hoy Andalucía es ejemplo de modernidad, de crecimiento y de progreso".

"Lejos de aquella región con enormes desigualdades del 1977 en la que miles de andaluces debían emigrar por un futuro mejor, hoy nuestra tierra es un motor de desarrollo económico y creación de empleo en España, una tierra de oportunidades para todos con un valioso presente y un prometedor futuro por delante", ha indicado.

Al término de las intervenciones, cerradas con la interpretación musical de la pieza 'Cantata Jesús Alegría de los hombres', de Johan Sebastian Bach, el delegado de la Junta y la alcaldesa de Huelva han retirado las banderas que han descubierto el azulejo cerámico conmemorativo, ilustrado con una bandera de Andalucía y un extracto del himno andaluz, que ha sido interpretado musicalmente por el Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Clásica de Huelva.

A la finalización de la celebración, el delegado ha entregado un recuerdo de agradecimiento por su colaboración en la celebración de la efeméride a la directora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega, Carmina Galeote, acompañada del maestro del Taller del Ciclo Formativo de Grado Superior de Cerámica Artística, Juan Manuel Herrera, y de alumnos de primero y segundo de dicho ciclo encargados de confeccionar la pieza conmemorativa.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 4D

El descubrimiento del azulejo conmemorativo forma parte del programa de actos que ha preparado al Delegación del Gobierno de la Junta con motivo de la celebración del Día de Andalucía y que se prolongarán durante los próximos días hasta el 5 de diciembre.

El centro de visitantes Anastasio Senra y el área recreativa de La Calatilla del Paraje Natural Marismas del Odiel acogerán el miércoles, 3 de diciembre, una jornada de convivencia en la que escolares de Primaria de centros educativos de Aljaraque y un colectivo de mayores del municipio compartirán diversas actividades en el entorno (talleres intergeneracionales, desayuno sostenible, representación del mapa de Andalucía) y disfrutarán de una lección magistral a cargo del ex alcalde de Huelva Pedro Rodríguez sobre el 4D, antes de poner fin a la jornada con la plantación de especies arbóreas y el descubrimiento de una placa conmemorativa.

El jueves 4, día de la conmemoración de la efeméride, tendrá lugar el solemne acto institucional de izada de la bandera de Andalucía en el Museo de Huelva con lecturas de representantes del Gobierno andaluz e interpretación del himno con cante de copilla y el colofón de un espectáculo de baile contemporáneo.

El programa de actos del Día de la Bandera se cerrará el viernes 5, con la inauguración en el Museo de Huelva de la primera exposición del Legado José Caballero, titulada 'Algo camina hacia el infinito', que reúne 50 obras del artista, 26 lienzos y 24 piezas no enmarcadas -dibujos, carteles y fondos procedentes de su archivo personal. Esta muestra marca el inicio de las acciones en torno al centenario de la Generación del 27, que pone de relieve los vínculos del artista onubense con poetas como Federico García Lorca y Pablo Neruda.

Previamente, el alumnado y profesorado del CEIP Nuestra Señora de Gracia de Alonso inauguraron la programación el pasado viernes, 28 de noviembre, en una jornada conmemorativa en la que disfrutaron de una divertida tertulia radiofónica sobre el 4D, de un desayuno andaluz con productos típicos de la tierra, así como de una actuación musical con la interpretación del himno andaluz a cargo del guitarrista local Pedro Juan Macías y de los alumnos al estilo del fandango local mientras se procedía al izado de la bandera.

Asimismo, el lunes 1 se celebró en la Delegación de la Junta la jornada 'La Industria Andaluza por Bandera', en la que se rindió homenaje al papel esencial que el sector tiene en el desarrollo económico y social de la provincia de Huelva.

El programa constó de las ponencias 'La industria en Huelva: Del Polo de promoción industrial al Valle del Hidrógeno' a cargo de Agustín Galán, Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva y de Cinta García, profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Sevilla, y 'Estado actual de la industria en Huelva', pronunciada por Juan del Olmo, presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (AIQBE).

El Día de la Bandera de Andalucía, instituido por el Parlamento Andaluz y aprobado por decreto en Consejo de Gobierno el 8 de noviembre de 2022, conmemora oficialmente la identidad, cultura y autonomía de la comunidad autónoma andaluza honrando el símbolo más emblemático de la región, su bandera, compuesta por tres franjas horizontales de color verde, blanca y verde, con el escudo de Andalucía en el centro. La enseña fue diseñada por Blas Infante, el padre de la patria andaluza, para representar la esperanza y la unión del pueblo.

La elección del 4D como fecha conmemorativa hace referencia a las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977, cuando más de dos millones de andaluces salieron a la calle como expresión de la voluntad del pueblo andaluz de acceder a las máximas cotas de autonomía bajo el símbolo común y de unión y fraternidad que representa la bandera de Andalucía.