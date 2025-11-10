La Junta destaca la "fortaleza" del tejido productivo de Andalucía y su contribución a la "transformación" económica

Foto de familia de la consejera, junto a otras autoridades de Huelva, en la presentación de la X edición del 'Ranking de Empleo de Andalucía'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha puesto en valor este lunes "la fortaleza que demuestra día a día el tejido productivo de Andalucía" y su "contribución a la transformación económica de la comunidad en términos de competitividad y diversificación".

Así lo ha manifestado Blanco en Huelva en su participación en la presentación de la décima edición del 'Ranking de Empleo de Andalucía' que elabora 'Andalucía Económica', donde ha destacado que las empresas y los trabajadores autónomos "generan riqueza, que significa a su vez una mejora en los niveles de bienestar del conjunto de la sociedad", de ahí que "respaldarles sea una prioridad" para el Gobierno autonómico.

Según ha informado la Junta, durante su intervención, la consejera ha citado ejemplos del "avance de la capacidad productiva" de la región. Entre ellos, ha citado que Andalucía haya visto "cómo aumentaba en el último año --de septiembre 2024 a septiembre 2025-- en 2.847 el número de empresas registradas en la Seguridad Social, cuando en el conjunto de toda España tan sólo lo ha hecho en 2.806".

"Eso significa que nuestra comunidad está situándose en niveles que mejoran el balance global de todo el país, pero además que estemos compensando el retroceso que puede estar registrándose en otras regiones", ha asegurado.

También ha destacado que el número de empleos que sostienen las empresas andaluzas haya aumentado "en 80.816 durante ese periodo", a un ritmo del 3,4% "que supera el promedio nacional, del 2,88%".

Blanco ha subrayado que ese crecimiento se traduce "en más y mejores oportunidades laborales", lideradas por "fórmulas de éxito consolidadas" como las de las 300 empresas que aparecen en el ranking de 'Andalucía Económica'.

"Hemos logrado consolidar que hoy haya en la comunidad hasta 108 empresas con más de 1.000 trabajadores, o mejorar en un 3,8% las que cuentan con una plantilla de más de 500 empleados. Y eso es fundamental para ganar en dimensión, uno de los problemas estructurales de nuestro tejido productivo", ha destacado.

Por su parte, la clasificación de la revista Andalucía Económica incluye a las 300 empresas más empleadoras en la región y las cifras que se publican son las más recientes y obtenidas "fundamentalmente" mediante encuestas realizadas a las propias empresas, si bien hay casos en los que se han utilizado otros medios de información y fuentes propias.

Señala que la mayoría de las sociedades son andaluzas y, en estos casos, se aporta la plantilla total, dentro y fuera de la Comunidad. Sin embargo, en esta relación empresarial también aparecen compañías que no son autóctonas, pero que tienen "gran relevancia" en la región, y de ellas se refleja el empleo que tienen en Andalucía. De otro lado, en el caso de las empresas de trabajo temporal, solo figura el empleo propio de su estructura.

EL RANKING

Señala la revista económica que esta décima edición del Ranking de Empleo de Andalucía "vuelve a estar liderada por la compañía de distribución Mercadona, que da trabajo a 20.963 personas en la región". En segundo lugar, otra compañía de distribución, en este caso andaluza, Covirán, que cuenta con 14.813 trabajadores.

Le sigue en tercera posición Ayesa, empresa sevillana de servicios de tecnología e ingeniería, que suma 13.000 empleados. En el cuarto puesto se encuentra Grupo Carrefour, que dispone de 11.200 empleados en la región. En este top ten de empresas empleadores se encuentra en quinta posición Grupo Eulen, que presta servicios integrados, sociosanitarios, seguridad, trabajo temporal y limpieza, con 8.726 personas.

En sexto lugar, está la sevillana Grupo Azvi, especializada en construcción, concesiones, transporte ferroviario, servicios y medio ambiente, con una plantilla formada por 7.746 personas. En séptima posición, la empresa jienense Macrosad, SCA, de servicios sociales y medio ambiente, que suma 7.665 trabajadores.

Le sigue, el Grupo Unicaja Banco, que da trabajo a 7.576 personas. En noveno puesto, Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, con 7.497 empleados. Y cierra la lista de las diez primeras empresas empleadoras de Andalucía en 2025 COX ABG Group, compañía sevillana de ingeniería, energía y agua, que cuenta con 6.000 trabajadores