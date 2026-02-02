La Junta destina 94 millones de euros a la restauración y conservación de los humedales desde 2019

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, durante su visita a Marisnas del Odiel, en Huelva, para celebrar el acto por el Día Mundial de los Humedales. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha invertido 94 millones de euros desde 2019 en la protección, restauración y conservación de los humedales, tal y como se ha puesto de manifiesto este lunes durante el acto institucional con motivo del Día Mundial de los Humedales, que se celebra cada 2 de febrero, en el Paraje Natural Marismas del Odiel de Huelva, uno de los enclaves más singulares del patrimonio natural andaluz y que ha sido presidido por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en el conjunto de Andalucía, la Junta ha reforzado de "manera decisiva" la restauración y conservación de los humedales mediante una inversión de 15,4 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), destinada a actuaciones de restauración ecológica en cerca de 5.000 de hectáreas de zonas húmedas.

A esto se suma la adquisición de más de 8.700 hectáreas en las fincas Veta la Palma y Tierras Bajas, con una inversión superior a 78,5 millones de euros cofinanciada con fondos Feder y Feader, "una operación estratégica orientada a garantizar la conservación a largo plazo de humedales de alto valor ambiental vinculados al Espacio Natural de Doñana y fundamentales para las aves acuáticas".

Durante el acto, la consejera ha presentado el Proyecto de restauración del Estero Domingo Rubio y de varios humedales de la provincia de Huelva, que cuenta con una inversión cercana a 300.000 euros, cofinanciada con fondos europeos NextGenerationEU. Esta actuación permitirá recuperar funciones ecológicas esenciales en distintos humedales del litoral y el entorno periurbano onubense, contribuyendo a mejorar su estado de conservación y su capacidad para albergar biodiversidad.

Asimismo, Catalina García ha señalado que Andalucía "cuenta con uno de los patrimonios de humedales más ricos y mejor conservados del Estado español, tanto por número como por superficie". Así, ha destacado que la comunidad representa el 24% del total de zonas húmedas incluidas en el Inventario Español de Zonas Húmedas y aporta aproximadamente el 65% de su superficie, lo que sitúa a Andalucía en "una posición de referencia a nivel nacional".

En este sentido, ha indicado que estos ecosistemas desempeñan un "papel clave" como reservorios de biodiversidad, reguladores del ciclo del agua y espacios fundamentales para la adaptación frente al cambio climático.

En el transcurso de la visita, la consejera ha participado en una actividad de anillamiento y suelta de aves acuáticas, una acción que ha combinado divulgación ambiental y seguimiento científico. Catalina García ha subrayado que este tipo de iniciativas "permiten mejorar el conocimiento sobre las poblaciones de aves asociadas a los humedales y reforzar su protección, especialmente en espacios como Marismas del Odiel, que desempeñan un papel estratégico en las rutas migratorias entre Europa y África".

En el acto también han estado presentes el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Pedro Yórquez; el director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano; el director-conservador del Paraje Natural Marismas del Odiel, Fidel Astudillo; el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, y el coordinador provincial de Agentes de Medio Ambiente en Huelva, José Luis Domínguez, entre otros asistentes.

229 HUMEDALES EN ANDALUCÍA

La consejera ha declarado que la política andaluza de protección de los humedales se apoya en una planificación "sólida y de largo recorrido", iniciada con la aprobación del Plan Andaluz de Humedales en 2002, primera comunicada en poseer este instrumento.

Uno de los pilares de esta política es el Inventario de Humedales de Andalucía, que en la actualidad está conformado por 229 humedales con una superficie de 143.629 hectáreas. La práctica totalidad de estos espacios se encuentran también incluidos en el Inventario Español de Zonas Húmedas, "lo que refleja el alto grado de reconocimiento y protección de los humedales andaluces". Desde el año 2019 se han incorporado 19 nuevos humedales, y se encuentra en tramitación otros tres más --Lucio de Gabela Honda y Pozo Lozano, en Cádiz y Caño de la Mojarra, en Huelva--.

En este contexto, la provincia de Huelva ocupa una posición "especialmente relevante". En su territorio se localizan 35 humedales incluidos en el inventario, la mayoría se encuentran integrados en espacios de la Red Natura 2000 y tres están reconocidos como Sitios Ramsar. Estos humedales supone aproximadamente el 55% de la superficie total inventariada en Andalucía.

Próximamente, ha dicho la consejera, se aprobará la inclusión del Caño de la Mojarra, en Ayamonte, un nuevo humedal que "permitirá reforzar la conectividad ecológica entre distintos espacios protegidos del litoral onubense". Esta incorporación contribuirá a mejorar la relación funcional entre humedales y espacios de la Red Natura 2000 del entorno, como Marismas de Isla Cristina o Isla de San Bruno.

En la provincia de Huelva, la Junta de Andalucía está ejecutando un proyecto de restauración de hábitats en humedales con una inversión de más de 241.000 euros, financiada con fondos del PRTR. Las actuaciones se desarrollan en Marismas de Isla Cristina, la laguna de la Dehesilla en Punta Umbría, la laguna de las Madres en Moguer y el Estero Domingo Rubio en Palos de la Frontera, con el objetivo de recuperar las funciones ecológicas de estos ecosistemas y mejorar su estado de conservación.

De forma complementaria, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha impulsado en la provincia un proyecto de señalización, cerramientos y cartelería en humedales del Inventario Andaluz, con un presupuesto de 174.749,97 euros, también con cargo a fondos del PRTR.

PARAJE NATURAL MARISMAS DEL ODIEL

La visita institucional ha incluido también la presentación y proyección del documental '30 años de águila pescadora en Marismas del Odiel', en el centro de visitantes Anastasio Senra. Catalina García ha afirmado que se pone de relieve tres décadas de esfuerzo técnico y científico para la recuperación de una especie emblemática, y ha destacado que su presencia estable en Marismas del Odiel es "un indicador del buen estado ecológico del espacio".

El Paraje Natural Marismas del Odiel, con más de 7.000 hectáreas de superficie, constituye uno de los complejos de marismas mareales más importantes de la península ibérica. Su ubicación en la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel genera una extraordinaria diversidad de hábitats, resultado del encuentro entre aguas dulces y saladas, lo que explica su elevada riqueza faunística y botánica y su reconocimiento como Paraje Natural, Sitio Ramsar, Zona de Especial Conservación, Zona de Especial Protección para las Aves y Reserva de la Biosfera.

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha ejecutado en Marismas del Odiel más de dos millones de euros en actuaciones como el proyecto del carril bici de Calatilla, con una inversión de 794.008 euros. Junto a ello, la Junta de Andalucía ha destinado 818.834 euros al proyecto de actuaciones de mejora de equipamientos de uso público en humedales de la provincia de Huelva, de los que cerca de 51.000 euros se han ejecutado específicamente en Marismas del Odiel.

A estas actuaciones se suma el proyecto de señalización de los espacios naturales protegidos, con una inversión de 177.902,30 euros. Catalina García ha concretado que estas inversiones forman parte de una estrategia global que combina fondos propios de la Junta con recursos europeos procedentes del PRTR, así como de otros instrumentos comunitarios.