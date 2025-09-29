La Junta destina cerca de 700.000 euros a un centro de día para personas con alzheimer en Valverde (Huelva)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante su visita al nuevo centro de día de Valverde del Camino (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este lunes en Valverde del Camino (Huelva) las obras de construcción de un nuevo centro de día para personas con alzheimer y otras demencias, un espacio al que la Junta ha destinado una subvención de cerca de 700.000 euros de Fondos Next Generation, "un dinero que pertenece a todos los andaluces".

Acompañada por la presidenta de la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias (AFA Valverde del Camino), Dori Rivera, y el delegado de Inclusión Social en Huelva, José Manuel Borrero, López ha incidido en que este centro de día "hace realidad un sueño por el que AFA Valverde ha luchado durante muchos años, y es muy bonito poder cumplirlo con la colaboración del Ayuntamiento del municipio", según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

La consejera ha explicado que la inversión que la Junta ha destinado a este nuevo espacio se enmarca en la línea de subvenciones de 134 millones, con cargo a fondos europeos, dirigida a entidades locales y del tercer sector para la construcción y reformas de centros de día y residencias para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía.

Se trata, según ha continuado la titular de Inclusión Social, "de una apuesta sin precedentes del Gobierno andaluz por acercar los recursos a las personas, facilitando la construcción de espacios para nuestros mayores en todos los rincones de Andalucía". En esta línea, ha remarcado que, solo en la provincia de Huelva, "la inversión total asciende a más de nueve millones de euros".

De este modo, López ha hecho hincapié en que Andalucía "sufre un déficit de plazas para personas mayores y con discapacidad", ya que "nunca antes se había apostado por ello". A este respecto, ha reafirmado el compromiso de la Junta por aumentar el número de plazas, y ha afirmado que en la presente legislatura, el Gobierno andaluz "va a crear más de 6.885 nuevas plazas en centros residenciales y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia", un dato que, a su juicio, "contrasta con las 283 plazas creadas en la última legislatura del PSOE al frente de la Junta de Andalucía".

En su intervención, la consejera ha calificado de "injusticia" la infrafinanciación al sistema de la dependencia con la que el Gobierno de España castiga a Andalucía, y ha asegurado que "seguiremos reivindicando que la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, firme con Andalucía el mismo acuerdo que ha pactado con el País Vasco para financiar el 50% de la dependencia". "No es de recibo que la próxima candidata del PSOE a las elecciones andaluzas trate a los dependientes de esta tierra como ciudadanos de segunda, negándoles la financiación que sí concede al País Vasco", ha remarcado.

En esta línea, ha advertido que "es igualmente sorprendente y difícil de digerir que el PSOE andaluz y los alcaldes socialistas de la comunidad autónoma voten en contra de reclamar al Gobierno de España lo que le corresponde a Andalucía".

PLAZO DE EJECUCIÓN

Por otro lado, Loles López también ha explicado que el plazo de ejecución de las obras del nuevo centro de día de Valverde, así como todos los proyectos con cargo a los fondos Next Generation, se extiende hasta junio de 2026, y ha señalado que el Gobierno andaluz ha solicitado al Ejecutivo central "la ampliación de estos plazos, una reivindicación que nos trasladan desde los ayuntamientos".

"Espero que desde el Gobierno de España sean sensibles y estudie esta ampliación, ya que hablamos de obras necesarias para un futuro en el que la pirámide poblacional se presenta invertida y cada vez más personas necesitarán estos servicios", ha aseverado, para concluir que "aportar por nuestros mayores es una obligación que debemos cumplir como sociedad"".

Por su parte, la presidenta de AFA Valverde, Dori Rivera, ha subrayado que la construcción de este nuevo centro en Valverde del Camino, que prestará atención a una treintena de usuarios, "ha tenido muy buena acogida entre familiares y vecinos del municipio", ya que "se trata de un gran paso que venimos reivindicando desde hace años".