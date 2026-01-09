La Junta destina más de diez millones de euros para impulsar la contratación de 887 jóvenes desempleados de Huelva

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante su visita a la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Valverde del Camino (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha informado este viernes en Valverde del Camino (Huelva) sobre el programa Activa-T Joven, una iniciativa de la Junta de Andalucía para impulsar la inserción laboral de la juventud desempleada y que permitirá la contratación de más de 880 jóvenes en la provincia de Huelva con una inversión del Gobierno andaluz superior a diez millones de euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, acompañada por el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Huelva, Juan Carlos Duarte, y la alcaldesa de Valverde del Camino, Syra Senra, la consejera ha detallado que este "ambicioso plan" cuenta, a nivel andaluz con una inversión que ronda los 90 millones de euros, cofinanciados por el FSE+ con cargo al Programa Fondo Social Europeo Plus Andalucía para el periodo 2021-2027, y que permitirá la contratación de 8.000 jóvenes desempleados andaluces.

En el caso concreto de Valverde del Camino, el importe supera los 200.000 euros para la contratación de 18 jóvenes en ocupaciones laborales demandas por el Consistorio de la localidad, tales como diseñadores gráficos y multimedia, técnicos de educación infantil, técnicos en sistemas microinformáticos, administrativos de atención al público, electricistas de mantenimiento y reparación y mantenimiento de edificios.

Así, López ha señalado que este programa es un "claro ejemplo" de "la firme apuesta del Gobierno de Juanma Moreno con los jóvenes, con el objetivo de dotarlos de experiencia profesional y abrirles las puertas de un empleo". "Todos necesitamos un empleo para poder desarrollar nuestro proyecto de vida", ha enfatizado.

Activa-T Joven permitirá a los ayuntamientos contratar durante seis meses a jóvenes de entre 18 y 29 años, ambas edades incluidas, inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que sean, además, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Los interesados pueden informarse y presentar su candidatura en la Oficina del SAE de su localidad. Además, cabe señalar que, en el marco de este programa, se reserva un 5% de las contrataciones para personas con discapacidad.

La consejera ha remarcado que el programa Activa-T Joven "no solo apuesta por los jóvenes", sino también por "el desarrollo socioeconómico de los municipios, ya que la subvención se entrega al cien por cien por adelantado, suponiendo un alivio para las arcas municipales".

Además, ha puesto de relieve el "firme compromiso" del Gobierno andaluz con Valverde del Camino, que se refleja "no solo en este programa, sino también en otras importantes actuaciones, como la construcción del centro de día de la Asociación de Familiares de Alzheimer con una inversión de 860.000 euros, la reforma integral del CPA y la mejora de la climatización y eficiencia energética en ocho centros educativos por 143.000 euros, y la instalación del nuevo césped artificial en el campo del Nuevo Alkaly, al que se ha destinado 160.000 euros".

Se trata, en palabras de la consejera, "de una apuesta permanente por los municipios y por mejorar la vida de los vecinos, lo que se espera de un gobierno que gestiona y que es útil para la ciudadanía".