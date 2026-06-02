Junta y Fundación Moeve avanzan en la recuperación de la Laguna de Las Madres (Huelva)

Visita de la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, al entorno de la Laguna de Las Madres. - FRANCISCO J. OLMO -EUROPA PRESS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

La consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este martes el entorno de la Laguna de Las Madres, ubicado entre los municipios de Moguer y Palos de la Frontera, en Huelva, en el que Gobierno andaluz y la Fundación Moeve impulsan intervenciones de recuperación ambiental del paraje natural.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, García lo ha hecho para asistir a la presentación del proyecto de intervención en el humedal, que nace de la colaboración entre la Administración autonómica y Moeve, a través de su fundación.

Al acto, ha acudido junto con la directora general de Fundación Moeve, Teresa Mañueco; los alcaldes de Moguer y Palos de la Frontera, Gustavo Cuéllar y Milagros Romero, respectivamente; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; el delegado del Gobierno de la Junta, José Manuel Correa; el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano; el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía, José Enrique Borrallo; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana.

También han estado presentes, el delegado territorial de Agricultura, Álvaro Burgos; el delegado de Sostenibilidad, Pedro Yórquez; el presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (AIQBE), Juan Demetrio del Olmo; el secretario general de la Federación Onubense de Empresarios y Caja Rural, Daniel Caldentey, y el gerente de la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera, Fernando Sánchez, entre otras autoridades.

Así, Catalina García ha señalado que su presencia es para "ratificar y a avanzar en ese compromiso establecido como protocolo en diciembre de 2025", y que "con orgullo se puede decir que ha conseguido forjar la alianza firme de diferentes actores, hoy presentes en este paraje, que es uno de los humedales más valiosos del sur de Europa".

"Un acuerdo que ha conformado un marco estable de colaboración para promover actuaciones de restauración de este espacio singular, pieza fundamental del paraje natural Lagunas de Palos y Las Madres, integrado en la Red Natura 2000, sitio Ramsar y considerado uno de los enclaves de mayor biodiversidad de la provincia de Huelva", ha proseguido.

En este contexto, la responsable autonómica ha explicado que "se trata de recuperar un entorno único y emblemático, cooperando en acciones que contribuyan a mejorar el estado ecológico del espacio, fomentar su conocimiento social y favorecer intervenciones alineadas con los objetivos de sostenibilidad y protección del patrimonio natural andaluz".

De este modo, Catalina García ha precisado que la actuación se orientará a recuperar el funcionamiento natural del agua, restaurar los hábitats, potenciar la biodiversidad y gestionar las especies invasoras, impulsando además un uso público que sea compatible con la conservación. "Estas medidas permitirán restablecer los flujos hídricos y los procesos ecológicos, favoreciendo la conexión entre humedales, el desplazamiento de las especies y su diversidad genética, especialmente en el caso de las aves acuáticas, así como una mayor capacidad de adaptación y una mejor calidad ambiental del sistema lagunar", ha matizado.

En este sentido, ha expresado su satisfacción por "tener la oportunidad de emprender este proceso transformador de un paraje natural como este junto a todos los agentes sociales del entorno y, por supuesto, de la mano de Fundación Moeve". "Desde el principio hemos apostado por sumar capacidades y conocimiento para impulsar proyectos que van a venir a cuidar un enclave tan valioso como la Laguna de Las Madres, reforzando su conservación y el papel que desempeña en el equilibrio ecológico de la comarca", ha añadido.

"Reafirmamos el compromiso de la Junta de Andalucía con la protección de los humedales onubenses, espacios esenciales para la biodiversidad y para la adaptación al cambio climático, ya que regulan el ciclo del agua, mejoran la calidad del aire, actúan como sumideros de carbono y ofrecen espacios para educación y disfrute de la naturaleza", ha afirmado.

Por su parte, la directora de Fundación Moeve, Teresa Mañueco, ha incidido en que es "un privilegio haber podido actuar como el punto de unión entre todos los agentes implicados", puesto que "los ecosistemas sanos son imprescindibles para el bienestar social". "Estamos especialmente satisfechos de poner un enclave tan importante como la Laguna de las Madres en la agenda", ha añadido.

UN HÁBITAT DE EXTRAORDINARIA RIQUEZA

La Laguna de Las Madres, con unas sesenta hectáreas de superficie inundada de manera permanente, constituye un hábitat de extraordinaria riqueza vinculada al agua. Su capacidad de retención hídrica durante todo el año la convierte en un refugio esencial para numerosas especies de aves reproductoras, poblaciones de mamíferos tan destacados como la nutria y, en su entorno, presencia ocasional de lince ibérico.

Forma parte del paraje natural Lagunas de Palos y Las Madres, un conjunto que alcanza casi setecientas hectáreas junto a otros humedales cercanos --la Laguna Primera de Palos, La Jara y La Mujer-- y que está declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) por su relevancia ecológica y Zona Especial de Conservación (ZEC) en este 2025.

Además, se trata de un humedal incluido en la Lista Ramsar, así como en el Inventario de Humedales de Andalucía. Este enclave combina valores ambientales, paisajísticos y culturales que justifican la necesidad de reforzar su conservación activa. La presión de usos en su entorno, las modificaciones hidrológicas históricas y la propia fragilidad de los ecosistemas de humedad hacen especialmente importante la planificación conjunta de intervenciones que garanticen su buen estado ecológico en el medio y largo plazo.