Junta insta al Ayuntamiento de Moguer a presentar las liquidaciones "pendientes" para pago de Ayuda a Domicilio

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, este jueves en la sesión del pleno del Parlamento andaluz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha instado al Ayuntamiento de Moguer (Huelva) a presentar las liquidaciones correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, así como enero de 2026, para poder proceder al pago del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Durante la sesión de control del Parlamento andaluz, el parlamentario por el PP de Huelva Juan Antonio Márquez Lancha ha cuestionado a la consejera sobre qué ocurre con el Ayuntamiento de Moguer y Loles López ha respondido a las críticas de la concejal de Servicios Sociales y Atención al Ciudadano, Lourdes Garrido, "quien ha acusado a la Junta de Andalucía de no abonar el servicio", ha indicado.

La consejera se ha mostrado "sorprendida" por estas declaraciones y ha afirmado que, "lejos de negarse a abonar estas ayudas, el Gobierno andaluz realiza los pagos en tiempo y forma" y ha señalado que "la última liquidación presentada por el Consistorio moguereño, correspondiente al mes de septiembre, fue recibida por la Administración autonómica el 4 de noviembre y abonada el 12 de noviembre, en apenas ocho días".

López ha explicado que el 27 de enero envió una carta al Ayuntamiento "solicitando las liquidaciones de los meses desde septiembre" para "poder proceder al pago" y ha manifestado que "hasta el momento, estas liquidaciones no se han presentado".

La consejera ha subrayado "el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno" con el sector de la ayuda a domicilio, "reflejado en el incremento de financiación del 28% desde 2019", mientras que "el PSOE al frente de la Junta, desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007 y hasta 2018 subió la financiación un cero por ciento".

"Mientras el PSOE mantuvo el precio/hora congelado en 13 euros durante 12 años, nosotros lo hemos elevado a 16,63 euros, con el firme objetivo de mejorar tanto la calidad de vida y atención a los usuarios como las condiciones salariales de los profesionales del sector", ha remarcado.

Sin embargo, López ha advertido que, desde el Ayuntamiento de Moguer, "me han solicitado pagar 15,37 euros por hora, un precio inferior al fijado por la administración autonómica". A este respecto, la consejera ha apuntado que en 2023 se emitió una orden "que establece que el pago de la ayuda a domicilio no podrán situarse nunca por debajo del precio fijado por la Junta, protegiendo así a los trabajadores".

Por ello, la titular de Inclusión Social ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento "que presente las liquidaciones pendientes y al precio establecido por la Junta", recalcando que "esto repercute positivamente en los salarios de las trabajadoras".