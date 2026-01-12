La Junta invierte 1,5 millones para la construcción de 4,4 kilómetros de carriles bici en Huelva capital

Convenio firmado el pasado verano entre la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por 1,5 millones de euros los nuevos carriles bici que tiene como objetivo la intermodalidad y conectar las vías ciclistas que estaban dispersas en la ciudad.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha subrayado que Huelva "no solo ganará algo más que unos kilómetros de carril bici", sino "una infraestructura que va a facilitar la vida a muchos onubenses, que ya no tendrán una red inconexa y podrán ir en bicicleta a todos los medios de transporte público de la ciudad".

Además, la consejera también ha incidido en la dimensión metropolitana de la actuación, ya que enlazará también con los carriles bici de la Junta de Andalucía a Punta Umbría y Gibraleón.

Asimismo, ha señalado que este proyecto está siendo posible gracias a "la estrecha colaboración institucional entre el Gobierno de Juanma Moreno y el Ayuntamiento de Huelva", que se refrendó con la firma de un convenio de colaboración a mediados de 2025.

De este modo, el proyecto contempla ocho ramales ciclistas de nueva ejecución que conectan con vías ciclistas ya ejecutados y en servicio para conectar los principales nodos de transporte, como la estación de autobuses Puerta del Atlántico, con los carriles bici ya existente y núcleos centrales como los campos universitarios.

Para ello, se acondicionará el espacio necesario para alojar al carril bici, minimizando su afección a aparcamientos, acerados y calzadas, así como suprimir aquellas barreras arquitectónicas que impidan la continuidad de la traza del carril y armonizarlo con todos los elementos con los que interactúe, como arquetas, farolas, mobiliario urbano, señalización o semaforización.

En total, serán 4.427 metros de nuevo carril bici sobre el acerado o calzada existente. Para ello, se establece un ancho medio de dos metros delimitado mediante bordillos enrasados con la acera, ejecutándose pasos de calzada al mismo nivel para evitar baches o golpes. Para los tramos de calzada, se delimitará físicamente el espacio con bolardos sintéticos definidos en los planos.

La estación de autobuses contará con un nuevo carril bici de salida de 42 metros para unir con la vía ciclista existente en la avenida de Alemania, que también se extenderá con un segundo ramal de 299 metros que extienda el carril hasta la calle Ruiz de Alda.

Desde allí conectará con un nuevo ramal ciclista, el de mayor longitud previsto en esta intervención de la Junta de Andalucía. Tendrá 1,5 kilómetros e irá desde el paseo de la Glorieta hasta el cruce de la calle San Sebastián, a la altura del monumento a Paco Toronto, pasando por La Merced. En ese punto partirá un ramal de 69 metros hacia la calle Francisco Vázquez para ir directamente al campus universitario.

Más al norte, se ejecutará un ramal de 20 metros que una las vías ciclistas de Padre Laraña y Alameda y permitirán que esta parte de la ciudad pueda acceder a la estación de autobuses. Por otra parte, la Consejería de Fomento construirá dos ramales en las proximidades de la estación de tren. Uno de ellos, de 1,1 kilómetros de longitud, para la conexión desde la estación de ferrocarril, en la avenida Escultora Miss Withney hasta la calle Villa de Madrid, donde ya hay un carril bici que lleva a la estación de autobuses.

Por último, se ejecutará un pequeño carril de 20 metros (de calle Padre Laraña a la Alameda Sundheim) que conecte la estación de tren con un nuevo ramal, de otros 1,1 kilómetros de longitud que partirá de la avenida Martín Alonso Pinzón hasta la plaza de América pasando por la avenida Guatemala o la Alameda de Sundheim.

El proyecto en los distintos trazados contempla la remodelación y reurbanización de diferentes áreas pertenecientes a espacios públicos urbanos. Así, se restituirá la totalidad de las afecciones localizadas, derivadas de la implantación propuesta, como se acordó en el convenio firmado el pasado verano entre la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Las empresas interesadas en ejecutar este contrato de los carriles bici de Huelva tienen hasta el próximo 3 de febrero para presentar sus ofertas en el portal electrónico de la Junta de Andalucía (Sirec).