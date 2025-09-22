La Junta invierte cerca de 790.000 euros en los Centros de Participación Activa de Huelva

AYAMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha destinado casi 790.000 euros, procedentes de los Fondos Next Generation, a cinco Centros de Participación Activa para mayores de Nerva, Almonte, Valverde, Lepe y Ayamonte. En el CPA ayamontino, que tiene 1.758 usuarios y se han invertido cerca de 168.000 euros, ha estado este lunes el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, para inaugurar las instalaciones de la nueva cafetería que se han renovado por completo.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado ha explicado que centros como este son "clave el envejecimiento activo, promoviendo el bienestar físico y mental de las personas mayores a través de actividades sociales, culturales, deportivas y formativas, previniendo la soledad no deseada y la dependencia".

Durante su visita ha estado acompañado del delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva, José Manuel Borrero; la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Sánchez; el alcalde de la localidad, Alberto Fernández; y la teniente de alcalde responsable del área de Políticas de Inclusión, Salud, Mayores, Juventud y Educación, Josefa López.

"Nuestros mayores demandan espacios de convivencia, integración y participación ciudadana, que mejoren su calidad de vida, autonomía y relaciones intergeneracionales", ha señalado Correa, quien ha resaltado que el Gobierno de Juanma Moreno "está realizando una apuesta sin precedentes por las políticas de mayores".

Por su parte, el delegado del área ha subrayado que "por fin, los mayores de Ayamonte pueden disfrutar de unas instalaciones renovadas y perfectamente equipadas tanto en el área de las TIC's donde se han incorporado ordenadores de mesa, portátiles, tablets y videocámaras, como en la dotación de mobiliario para el centro, como mesas y sillas, y de electrodomésticos para la zona de barra/cafetería y cocina".

Por otro lado, el alcalde de la localidad ha remarcado que el CPA de Ayamonte es "un lugar de encuentro, convivencia, integración, participación y promoción de actividades" en el que sus socios "podrán volver a disfrutar de unas instalaciones y un servicio totalmente renovado", aunque "la ciudadanía en general también podrá hacer uso de ella".

"Desde el Ayuntamiento agradecemos a la Junta de Andalucía esta inversión tan necesaria y cooperamos con ellos, constantemente, para lograr los mejores servicios y comodidades para nuestros mayores", ha subrayado el primer edil.

REMODELACIÓN DEL CPA DE AYAMONTE

El Centro de Mayores de Ayamonte fue construido en 1981 y consta de dos plantas y una plantilla fija de tres trabajadores con su directora, Carmen de la Piedad, al frente. Actualmente tiene 1.758 usuarios (978 mujeres y 780 hombres), cuenta con servicio de peluquería y la concesión, desde este mismo año, del servicio cafetería.

Además, ofrece una gran variedad de talleres como chikung, gimnasia, yoga, manejo de móviles, manejo de ordenadores, estimulación cognitiva, manualidades, pintura, petanca o teatro. La Consejería de Inclusión Social ha destinado 89.069,78 euros en equipamiento --mobiliario de todas las estancias del centro concretamente mesas, sillas, sillones, estanterías, percheros, papeleras, fonoabsorbentes para las áreas de talleres, jardineras, soporte TV y televisión, así como la completa dotación electrodomésticos y resto de mobiliario para la zona de barra/cafetería y cocina--.

En obras de adecuación de las instalaciones se han gastado 78.544,14 euros gracias a los cuales se ha sustituido el suelo de las plantas baja y alta, se han sustituido barandillas y pasamanos, la puerta de entrada al centro por una corredera automática y la pintura exterior, entre otras mejoras.