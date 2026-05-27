La Junta mejora la impermeabilización de la cubierta y fachada del centro de salud de Gibraleón (Huelva)

Cubierta del centro de salud de Gibraleón. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GIBRALEÓN (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El Distrito de Atención Primaria Condado-Campiña, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha llevado a cabo en los últimos días diversos trabajos encaminados a reforzar la impermeabilización y reparar desperfectos en la fachada y cubierta del centro de salud de Gibraleón, que tienen como finalidad "garantizar la protección de las instalaciones" frente a las inclemencias meteorológicas.

Según ha indicado la Junta en una nota, la actuación, con un coste cercano a los 10.000 euros, ha incluido, en concreto, el sellado de las cristaleras de la primera planta del edificio, la reparación de los zócalos dañados por las lluvias y humedades, el arreglo de las grietas existentes en la fachada y la sustitución de chapas y láminas metálicas de la cubierta.

Si bien se trata de un edificio de reciente construcción, se ha procedido a reparar con recursos propios los desperfectos incidentales producidos a fin de recuperar su aspecto inicial, ha explicado la administración andaluza.

Las obras ejecutadas forman parte del programa de mejora de las infraestructuras sanitarias impulsado por los Distritos de Atención Primaria de Huelva, cuyo objetivo es "solventar incidencias y reparar los desperfectos" que se produzcan en los centros sanitarios y en su equipamiento. Todo ello, "encaminado a ofrecer la mejor asistencia posible a la población en un entorno cómodo y confortable, a la vez que favorecer también las condiciones con las que desarrollan su labor los profesionales sanitarios".