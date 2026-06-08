La Junta pide prudencia tras el incendio de Doñana:"Hay zonas no afectadas que permitirán una regeneración natural"

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Catalina García, durante su visita al paraje Rincón del Membrillo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMONTE (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Catalina García, ha trasladado un mensaje de prudencia, pero también de esperanza, respecto a la zona afectada por el incendio forestal declarado la pasada semana en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana. En este sentido, ha destacado que "dentro de las más de 500 hectáreas afectadas existen numerosas áreas que no han sufrido daños, lo que permitirá una importante regeneración natural en muchos de estos espacios".

García ha realizado estas declaraciones durante una visita este lunes a la zona afectada, donde ha advertido de la complejidad del contexto actual. "Estamos viviendo un contexto delicado. El pasado mes de mayo se batieron récords de temperatura y se registró un notable incremento de los episodios consecutivos de calor intenso, por lo que resulta fundamental extremar las precauciones", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que "el 94% de los incendios tiene origen humano", por lo que ha apelado a la "responsabilidad" de todos para evitar conductas de riesgo, estar vigilantes y avisar al 112 ante cualquier señal de humo o posible incendio.

Por su parte, la Estación Biológica de Doñana-CSIC ya advirtió durante el incendio de que la superficie afectada correspondía "principalmente a las dunas y corrales de Marismillas", en el sector suroeste de Doñana, un enclave de "enorme valor ecológico" y "clave" para la conservación de la biodiversidad.

En la misma línea, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Enrique Mateos, subrayó que se trataba de un incendio localizado "dentro del Parque Nacional, en una de las áreas de máxima protección", destacando además la singularidad de este espacio, donde confluyen en un reducido territorio algunos de los principales ecosistemas que caracterizan a Doñana.