La Junta preadjudica la puesta en marcha del Centro de Innovación en Economía Circular de Andalucía en Huelva

Centro Municipal Los Rosales de Huelva capital donde se ubica el Cieca. - JUJNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía avanza en la creación del Centro de Innovación en Economía Circular de Andalucía (Cieca) en Huelva, y ya ha publicado en el perfil del contratante la preadjudicación del contrato de servicio de puesta en marcha y dinamización del nuevo centro, con el que el Gobierno andaluz "continúa dando pasos en la promoción y el impulso de la Economía Circular con el objetivo de prolongar el ciclo de vida de los productos y limitar la generación de residuos".

Así lo ha indicado la Junta en una nota, en la que señala que el Cieca nace de la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento onubense, que el pasado mes de noviembre firmaron un convenio para hacer realidad esta infraestructura, "clave para el impulso de la innovación, la sostenibilidad y la competitividad del tejido productivo andaluz".

Se trata de una iniciativa que se alinea con el mandato recogido en el artículo 77 de la Ley 3/2023, de Economía Circular de Andalucía, con el fin de promover la cooperación público-privada, la competitividad empresarial y la generación de empleo verde y crear una concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúen en el citado campo.

Paralelamente a la firma del convenio, la Consejería inició el procedimiento de licitación de un contrato de servicio para la puesta en marcha y dinamización de las actividades del Cieca, que ha culminado con la citada preadjudicación, por importe de 324.280 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses.

El contrato contempla la creación de un equipo técnico especializado que coordinará las acciones de emprendimiento, formación, asesoramiento, divulgación e innovación en materia de economía circular, poniendo en valor y dando a conocer las actuaciones en la materia que se llevan a cabo tanto por parte de empresas como de las administraciones públicas y otras entidades y asociaciones.

El Cieca, que se va a ubicar en el Centro Municipal Los Rosales de Huelva capital, se configura como un espacio que pretende integrar a empresas, universidades, administraciones públicas y ciudadanía, "promoviendo la transformación de los modelos de producción y consumo hacia esquemas más sostenibles". Este centro actuará "como catalizador del cambio hacia un modelo económico circular que favorezca la competitividad y la creación de empleo verde en Andalucía".

Con la creación de este hub, la Junta destaca que "Andalucía da un paso decisivo para situarse a la vanguardia de la transición hacia una economía circular". Este centro será un punto de encuentro entre el conocimiento, la empresa y la administración, "donde se generen soluciones reales para afrontar los retos ambientales y económicos de nuestra región".

Asimismo, la administración andaluza subraya que la puesta en marcha del Cieca "permitirá atraer inversión, impulsar el emprendimiento sostenible y fortalecer la transición hacia un modelo económico más eficiente, resiliente y respetuoso con el entorno".

INVERSIÓN COMPARTIDA

Para su desarrollo, cuenta con una inversión inicial compartida en la que la Junta de Andalucía destinará sus recursos a la asistencia técnica del Centro y la dinamización de este, a través de la formación, el asesoramiento por parte de un equipo técnico especializado, la incubación de startups y el desarrollo de herramientas digitales orientadas a la sostenibilidad.

Así, se constituirán una ventanilla única y un punto de contacto con administraciones locales, universidades, spin off, empresas y startups y organismos de investigación e innovación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva, que ha cedido el espacio y contribuirá a los gastos generales de su mantenimiento, se encargará de colaborar activamente con la Junta en la difusión de la actividad del Centro, así como en la dinamización de este. También se compromete a "atraer a empresas estratégicas para el ecosistema" y a fomentar la colaboración público-privada.