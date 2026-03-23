La Junta recupera el crómlech del castillo de Cumbres Mayores (Huelva), el único en el mundo en una fortaleza medieval

La consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo, en una visita al castillo de Cumbres Mayores (Huelva). - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

CUMBRES MAYORES (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha visitado este lunes la recuperación y puesta en valor del crómlech del patio de armas del castillo de Sancho IV de Cumbres Mayores (Huelva), así como el resto de actuaciones en curso "con las que se está dando continuidad a la investigación, conservación y puesta en valor de este singular castillo del siglo XIII, único en el mundo por contener en su interior un monumento del neolítico de excepcional factura".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Del Pozo ha destacado que "hasta el momento no se ha documentado en ningún otro lugar otra fortaleza de la Edad Media con un monumento megalítico tipo crómlech en su interior", toda vez que ha recordado que suma otra característica que lo hace "aún más singular", ya que "cuenta con un amplio programa iconográfico en sus elementos pétreos, con 34 de los 40 menhires documentados con grabados de diversa tipología, incluyendo elementos antropomórficos, algunos de ellos únicos en el panorama europeo, e incluso una inscripción de cruz latina de cronología cristiana posterior".

Con un presupuesto de más de 360.000 euros, cofinanciados con fondos europeos Feader para el Desarrollo Rural, los trabajos para la rehabilitación y puesta en valor del crómlech, cuya existencia se desconocía hace una década, concluyeron a finales de 2024. La excavación hasta la cota original ha permitido encontrar los alvéolos o huecos circulares excavados que sirvieron de cimentación para los menhires del primer anillo del crómlech.

Asimismo, la utilización de medios técnicos avanzados ha posibilitado resituar en su ubicación original del primer círculo del crómlech diez menhires de los 40 documentados. "De este modo, el crómlech, ubicado en un círculo en torno a la gran afloración volcánica de lava preexistente, ha recuperado por fin gran parte de su morfología original, resaltando la importancia de la arquitectura megalítica de la provincia de Huelva", ha remarcado de Del Pozo.

Al acto de visita también han asistido el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, y el alcalde de Cumbres Mayores, Enrique Carrascal.

EL CRÓMLECH

La investigación arqueológica previa ha establecido que este crómlech no fue destruido en el siglo XIII, sino que se integró intencionadamente en el castillo durante la Baja Edad Media, momento en el que pudo hacerse la inscripción cristiana en forma de cruz latina grabada en uno de los menhires, muy posiblemente para sacralizar un enclave vinculado originalmente a ritos de adoración del sol y la luna, relacionados con los ciclos celestes y las ceremonias de fertilidad de los campos.

Asimismo, las intervenciones impulsadas por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en este BIC han propiciado la reapertura del acceso a la fortaleza, que se encontraba clausurada y parcialmente soterrada, a través de la Puerta el Sol y de la Luna, sobre cuyo arco ojival se dispone un bajorrelieve en el que se representan estos motivos. Una puerta que se emplaza justo en el eje del primer círculo de piedra, alineada con la concavidad esculpida en el afloramiento rocoso.

Las obras se han completado con diversas actuaciones para la puesta en valor del enclave, entre las que se incluyen la fijación de pasarelas de madera, así como la creación de caminos que definen el circuito de visita en torno al monumento megalítico, así como la instalación del sistema de iluminación adecuada para resaltar los menhires y sus grabados.

INTERVENCIÓN EN CURSO

La consejera de Cultura y Deporte ha visitado también el resto de actuaciones en curso en este enclave como la recuperación del flanco sur del Patio de Armas y la iluminación del recinto amurallado, por valor de 931.550 euros, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Sendas actuaciones, cuyo desarrollo se ha visto afectado a consecuencia de la climatología adversa, concluirán, previsiblemente, a finales de junio de 2026.

"En total, la Junta de Andalucía va a invertir más de 1,2 millones de euros entre las intervenciones ya realizadas para la recuperación del crómlech y las nuevas obras previstas en el flanco septentrional del patio de armas de la fortaleza y sus defensas", ha informado Del Pozo.

La primera actuación en marcha, que presenta un grado de ejecución superior al 60%, contempla la recuperación de los niveles de rasante originales presentes en el Patio de Armas; la consolidación de lienzos murarios afectados por el adosamiento de viviendas parasitarias en el flanco septentrional y lienzos adyacentes; la conservación preventiva y protección de los restos arqueológicos vinculados; o la demolición de elementos disonantes tanto a infraestructuras como a elementos de urbanización y mobiliario.

Además, también incluye la actualización de la infraestructura vinculada a la instalación eléctrica que da sustento a una iluminación monumental y a otros usos compatibles con los valores patrimoniales del bien conforme a su régimen de protección y tutela.

Asimismo, se va a abordar la iluminación de los lienzos interiores del patio de armas del castillo, los adarves, así como las puertas de San Miguel y del Sol y de la Luna, una intervención que en la actualidad se encuentra en torno al 10% de su ejecución.

RETABLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

Por otro lado, Patricia del Pozo también ha visitado la parroquia de San Miguel de Cumbres Mayores, cuyo retablo barroco de la Virgen del Rosario va a iniciar su proceso de rehabilitación el próximo 6 de abril de la mano del restaurador Jesús Mendoza. Esta intervención ha resultado beneficiaria en la última convocatoria de las ayudas de la Consejería de Cultura para la conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso, con un importe de 39.634 euros, que va a permitir a la parroquia abordar íntegramente la financiación de la actuación.

"Apoyamos a las entidades que cuidan del patrimonio religioso con esta pionera línea de subvenciones activada por la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz impulsa la salvaguarda del arte sacro, una expresión cultural de primer nivel, que singulariza e identifica a Huelva y a Andalucía", ha señalado la máxima responsable en materia patrimonial del gobierno autonómico.

Asimismo, Del Pozo ha tenido un encuentro con los miembros de la banda de música de Cumbres Mayores, dirigida por Antonio José Durán Sánchez. Esta agrupación musical es una de las 15 asociaciones onubenses que han resultado beneficiarias de la línea de ayudas para la compra y renovación de instrumentos de las bandas de música de la Junta de Andalucía, la primera en España impulsada con esta finalidad.

En concreto, la banda de Cumbres Mayores ha obtenido una subvención para la renovación de sus instrumentos musicales que asciende a 2.500 euros, el máximo previsto por la convocatoria. "Con estas ayudas, que han llegado a un total de 166 bandas de música de toda Andalucía, aspiramos a impulsar su trabajo formativo, asociativo y cultural, reconociendo la importante labor que realizan en la promoción de las artes y la preservación de nuestras tradiciones", ha concluido Del Pozo.