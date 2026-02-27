La Junta se suma al impulso del Certamen Andaluz de Saeta Infantil y Juvenil 'Ciudad de Huelva'

El Certamen Andaluz de Saeta Infantil y Juvenil 'Ciudad de Huelva' se celebra este viernes. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Huelva acoge este viernes, a partir de las 20,30 horas, del II Certamen Andaluz de Saeta Infantil y Juvenil 'Ciudad de Huelva', una iniciativa que en su segunda edición "reafirma su compromiso con la promoción y preservación de la saeta entre las nuevas generaciones". El evento cuenta con el respaldo de instituciones públicas y entidades privadas, entre ellas la Consejería de Cultura y Deporte.

El certamen, organizado por la Hermandad de La Borriquita, reúne a jóvenes saeteros procedentes de distintos puntos de Andalucía, como Algaida, Málaga, Lucena del Puerto, San Juan del Puerto y Aljaraque, "consolidándose como una plataforma regional para el talento infantil y juvenil en el ámbito del cante cofrade", ha indicado la Junta en una nota.

La delegada territorial del ramo, Teresa Herrera, ha participado en el acto inaugural de la jornada, desarrollado en el Museo de Huelva, al que también ha acudido el responsable de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Francisco Mendoza, junto al hermano mayor y el vocal de Relaciones Institucionales de La Borriquita, Abraham Cruz y Chema Riquelme, respectivamente.

Herrera ha subrayado que este encuentro "evidencia la apuesta público-privada por la cultura" y "subraya el compromiso del tejido empresarial con las tradiciones andaluzas". Esta unión está avalada por el Ayuntamiento de Huelva, la asociación Huelva Comercio y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva.

La velada contará con el acompañamiento musical de la Orquesta Colón B, "aportando solemnidad y calidad artística a una cita que combina tradición, juventud y excelencia". El Certamen ofrece como premio mayor una beca anual en la prestigiosa Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco de Sevilla, una de las academias de cante flamenco más reconocidas de España.

Este galardón "refuerza el carácter formativo del concurso", ofreciendo a los jóvenes participantes la posibilidad de continuar su preparación en un centro "de referencia internacional". Además, incluye viajes y regalos entre sus galardones, ha destacado la Junta.

Con esta segunda edición, la delegada subraya que el Certamen Andaluz de Saeta Infantil y Juvenil 'Ciudad de Huelva' "se consolida como una cita imprescindible en el calendario cultural y cofrade, apostando decididamente por el talento joven y por la continuidad de una de las expresiones más profundas del sentimiento andaluz".