Mentor 10 reúne en Lepe (Huelva) a deportistas de élite para promover valores y hábitos de vida saludables

LEPE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La marchadora granadina María Pérez, la mejor atleta española de la historia, la onubense Carolina Marín, campeona olímpica en Rio 2016, los sevillanos Pablo Martínez y Javier García, ambos diploma olímpico en piragüismo y remo, respectivamente, además del onubense Emilio Martín, tres veces campeón mundial de duatlón, han participado este viernes Lepe en una nueva actividad del Programa Mentor 10 con 250 escolares del para acercarlos el deporte de élite y la cultura urbana y transmitirles los valores asociados al deporte y hábitos de vida saludables.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, los mentores han estado acompañados en el Pabellón José Manuel Cortés Medina de Lepe de la marchadora olímpica lepera Laura García-Caro, Juan Prieto, atleta de hyrox, los youtubers Javi Freestyle y Delantero 09, y Antonio Chamorro, educador social y experto en inteligencia emocional, quienes han colaborado en actividades culturales, de convivencia y deportivas en un divertido circuito de postas donde han rotado para practicar bádminton, remo, piragüismo o hyrox, entre otros, además de disfrutar de grafitis, risoterapia, fútbol freestyle y diversos retos deportivos.

Los mentores y colaboradores del programa han estado acompañados del director general de Eventos e Instalaciones Deportistas, Gorka Lerchundi; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; la delegada territorial de Cultura y Deporte, Teresa Herrera; y del alcalde de Lepe, Adolfo Verano, entre otras autoridades, quienes han coincidido en la "necesidad" de promover este tipo de iniciativas para promover el talento y éxitos del deporte andaluz así como para cultivar la formación en valores y promoción de hábitos saludables en las próximas generaciones.

Así, el director general de Eventos e Instalaciones Deportistas ha valorado la labor formativa del programa Mentor 10, "que nació en 2019 con la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta y que, desde entonces, ha beneficiado a más de 100.000 alumnos a través de más de 300 actividades".

"Solo en 2025 hemos desarrollado 62 jornadas de un programa que tiene el doble objetivo de trasladar al alumnado en edad escolar los valores del deporte para que los apliquen en su día a día, y de mentorizar a través de deportistas de élite a pequeñas promesas del deporte andaluz para que puedan llegar a ser grandes estrellas", ha añadido.

Por su parte, María Pérez, medalla de oro y plata olímpicas, además de doble campeona del mundo, entre otros logros, ha destacado la apuesta de la Consejería de Cultura y Deporte con el programa Mentor 10 como una excelente oportunidad para que "los escolares puedan disfrutar y conocer al mismo tiempo deportes no tan conocidos" en una jornada donde "aprendan también valores de convivencia".

Por otro lado, Carolina Marín, campeona olímpica en Río 2026 y tres veces campeona mundial y siete de Europa, ha subrayado que "es un bonito ejemplo para que niños y niñas puedan conocer e interactuar con deportistas, y que el día de mañana puedan conseguir lo que se propongan, al mismo tiempo que aprenden valores, que es lo que necesita la sociedad".

Además, Emilio Martín, tres veces campeón del mundo de duatlón y una de Europa, ha asegurado que Lepe "es un escenario perfecto para el desarrollo de esta jornada porque es un pueblo volcado con el deporte" y ha incidido en que, después de una prolífica carrera profesional, "ahora es el momento de transmitir todas las experiencias y valores a las nuevas generaciones".

Por otro lado, el delegado de la Junta, José Manuel Correa, ha aplaudido el compromiso de la Junta con el deporte y la educación "aunándolos para formar en valores a los más jóvenes promoviendo la convivencia". A su vez, ha agradecido la acogida de la jornada de Mentor 10 en Lepe y la colaboración de la Diputación de Huelva para "promover eventos como éste, que enseñan a los más pequeños la importancia del deporte, sus valores, y la necesidad de llevar una vida saludable de la mano de atletas de referencia pero también de una gran calidad humana que les van a servir de inspiración".

En la misma línea, el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, ha manifestado que la celebración de la jornada de Mentor 10 "es un regalo para los 250 niños representantes de los colegios de la localidad" y agradecido a la Junta su elección "para motivar a nuestros niños con deportistas y personas de este nivel que seguro van a marcar un antes y después en su motivación deportiva".

Mentor 10 es un programa de excelencia de impulso al deporte promovido por la Consejería de Cultura y Deporte, cuyo objetivo es llevar de manera progresiva la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables. Cuenta con deportistas tanto en activo como vinculados al mismo tras finalizar sus carreras que realizan acciones formativas dirigidas a la población en edad escolar en general y para que ejerzan de mentores de deportistas en la fase inicial de sus trayectorias deportivas y en formación que están destacando por su talento y su esfuerzo.

Entre sus objetivos destacan contribuir a la optimización del proceso de la formación de talentos deportivos andaluces, fomentar hábitos de vida saludable y de vida activa en la población en edad escolar, y promover valores como la cultura del esfuerzo, respeto a la diversidad, el trabajo en equipo, el juego limpio o la consideración del adversario, juez o árbitro.