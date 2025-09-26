La nueva EDAR de Cala (Huelva) beneficiará a una población superior a 1.500 personas

CALA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cala (Huelva) beneficiará a una población de más 1.500 personas. La infraestructura, que tiene una capacidad de tratamiento de 460 metros cúbico/día, ha sido visitada por el director general de Infraestructuras, Álvaro Real, y el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en la provincia, Álvaro Burgos, que han estado acompañados de la alcaldesa, Maite Rodríguez, y representantes de Giahsa.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la EDAR, con un presupuesto de 2,2 millones de euros, ha supuesto la construcción de un nuevo aliviadero principal para que el caudal que llegue a la estación sea acorde con la capacidad para la que está diseñada, así como la reparación integral del colector principal y la adaptación del colector secundario debido a su estado de deterioro generalizado. También se ha dotado a esta instalación de otros tratamientos específicos que eran necesarios para mejorar la depuración de las aguas residuales.

"Esta actuación pone de manifiesto la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por el agua y sus infraestructuras, con una función de auxilio a los municipios, mejora de la calidad de vida de sus vecinos y de los vertidos al medio natural, que ahora sí cumplen con la normativa al respecto", ha declarado Álvaro Real.

Por su parte, Burgos ha manifestado que "esta es una de las múltiples obras que en materia de agua ha acometido la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, tanto en el Sistema de Explotación T.O.P. como en la mejora de la Depuración o el Abastecimiento", constituyendo "mejoras medioambientales y poniendo a disposición de vecinos y usuarios del agua, empleo, economía y oportunidades para los pueblos de la provincia".

El saneamiento del núcleo urbano de Cala es eminentemente unitario y está integrado fundamentalmente en la cuenca vertiente del arroyo Barranco Jiménez, cuya superficie hasta el punto de cierre en la EDAR existente viene a tener una extensión del orden de 215 hectáreas. La EDAR existente fue construida en el año 1994. El sistema de depuración de Cala tras esta intervención es el adecuado para aglomeraciones urbanas inferiores a 2.000 habitantes.

Asimismo, durante la ejecución del proyecto y para afectar lo mínimo posible al entorno natural se han realizado reajustes, así como pequeñas adaptaciones de las arquetas e instalaciones auxiliares, minimizando la superficie afectada y mejorando la operatividad de explotación.