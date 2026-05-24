El Plan Aldea 2026 registra un total de 1.153 atenciones y 352 incidencias durante la Romería del Rocío

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (c), preside la reunión del Comité de Operaciones del Plan Aldea 2026, en el Cecopi de la aldea de El Rocío. A 24 de mayo de 2026 en El Rocío, Huelva (Andalucía, España). - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

EL ROCÍO (ALMONTE, HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El Plan Aldea 2026 se ha reforzado este Domingo de Pentecostés para garantizar la seguridad y atención en El Rocío (Almonte, Huelva) ante los momentos de mayor concentración de personas en la aldea almonteña, esta misma mañana para la Misa Pontifical y, ya durante la noche, para las horas previas a la salida procesional de la Virgen del Rocío, momento de mayor concentración y complejidad del dispositivo. Así, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se ha atendido un total de 1.153 pacientes y que las incidencias han ascendido a 352.

Así lo ha comunicado Sanz en la reunión de coordinación celebrada en el nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada de la Aldea (Cecopi), donde ha detallado que la cifra de atenciones sanitarias de la Romería del Rocío 2026 es muy similar a la del Rocío de 2025, cuando se atendieron 1.150, y se han realizado 39 traslados a centros hospitalarios, 17 de ellos a hospitales de Sevilla y otros 22 a los de Huelva.

En cuanto a las patologías, el 20% de las atenciones han sido de carácter traumatológico, 8% de tipo dermatológico, 14% por infecciones leves, 14% respiratorio y 10% de tipo cardiocirculatorio. Antonio Sanz ha explicado que "si ayer hablábamos de incremento del 57% hoy las atenciones se han estabilizado e igualado respecto al año anterior, lo que puede explicarse por un adelanto en la llegada de la afluencia de público a la aldea, un aspecto que refrendan asimismo los datos de desplazamientos".

La Unidad Adscrita de Policía Nacional, por su parte, ha desarrollado numerosas actuaciones en materia medioambiental, control de acampadas ilegales, gestión de residuos, inspecciones de protección animal, identificación de personas y control de vehículos, además de diversos auxilios a ciudadanos.

Así, se han realizado 118 inspecciones en materia de medioambiente, se han levantado 180 actas de infracción a normas de tránsito, 12 de acampada ilegal, 3 de residuos y 41 de constatación. En materia de consumo, se han realizado 27 inspecciones y se han levantado 13 actas de denuncia y 14 de constatación, al tiempo que se han inspeccionado una veintena de locales. También se han identificado a 739 personas, y se ha prestado labores de auxilio a 24.

Además, con el Plan Romero se han realizado cuatro actuaciones con Protección Civil, se han realizado 599 informaciones divulgativas y se ha inspeccionado 998 vehículos. En protección animal, se han realizado 8 inspecciones y se ha levantado un acta. Se han realizado seis visitas a puntos sanitarios.

El consejero también ha destacado que, "con carácter preventivo, desde primera hora de la mañana se ha activado para la Misa Pontifical un Punto de Atención Sanitaria y un Puesto de Coordinación Operativa en el Paseo Marismeño, además del despliegue de efectivos de Protección Civil, destinados tanto a la atención inmediata como a la derivación de posibles afectados a recursos asistenciales".

El consejero de Sanidad ha apuntado que, durante la celebración de la liturgia, los sanitarios han realizado ocho atenciones, dos menos que el año pasado, ninguna de ellas de gravedad. También, se ha habilitado un punto específico de abastecimiento de agua ante la previsión de altas temperaturas que finalmente han sido algo más suaves.

Durante la noche, según ha anunciado, se volverá a desplegarse tanto el hospital como el puesto de coordinación en el Paseo Marismeño para la celebración del Rosario y la procesión. El equipo está compuesto por médicos, enfermeros y técnicos de emergencias sanitarias y cuenta con el apoyo del voluntariado de Protección Civil para abrir paso entre la multitud para poder acceder a posibles heridos y lesionados y traslado en caso de necesidad.

El operativo sanitario cuenta también sobre el terreno con ambulancias para efectuar los traslados que fueran necesarios desde el Paseo Marismeño hasta el Centro Sanitario del 061 en el Cecopi. La Agencia de Emergencias también va a disponer esta noche en el lugar globos de iluminación para facilitar la visibilidad en el espacio de trabajo de los operativos de emergencias y un puesto de coordinación conectado con el Cecopi, con unidades REJA (Red de Emergencias de la Junta de Andalucía).

OTRAS INCIDENCIAS

El servicio veterinario del Plan Romero ha informado de la muerte de dos animales más: un buey de la hermandad de Triana que murió en el recinto de los bueyes, y un caballo en la Avenida de los Ánsares, tuvo que ser sacrificado por un cólico.

El consejero de Emergencias también ha informado del balance acumulado de EMA 112, desde la activación del Plan Romero el pasado 18 de mayo, y ha puesto en valor "la situación de extraordinaria normalidad" del operativo que ha gestionado hasta el momento 352 incidencias, una cifra muy similar también a la coordinada el año pasado a esta hora (358).

Las actuaciones más frecuentes corresponden a asistencias sanitarias (224), incidencias de tráfico (40), actuaciones vinculadas al bienestar animal (31), incendios (18) y cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana (16). En relación con las incidencias más relevantes, aunque no ha habido ninguna de especial gravedad, destaca un menor de 16 años que resultó herido esta madruga tras ser arrollado por un caballo desbocado en la calle Santa María. Fue atendido en el Centro Sanitario del 061 en el Cecopi y posteriormente trasladado por Protección Civil a su domicilio.

En la tarde de este pasado sábado, también se trasladó al mismo centro sanitario a un hombre de 50 años después de que dos bueyes lo arrollaran (resultó herido en miembro superior). Igualmente, los sanitarios atendieron a una mujer de 63 años que se había caído de una carriola y que fue evacuada igualmente al Centro Sanitario del 061 en el Cecopi.

El Consorcio Provincial de Bomberos intervino este sábado en un conato de incendio en la Zona del Pastorcito en Almonte y en un accidente con atrapados en la carretera A-483. Por su parte, la Guardia Civil ha indicado que no se han producido incidencias reseñables durante las últimas horas más allá de las habituales de seguridad ciudadana, al tiempo que ha señalado que este domingo se reforzará el despliegue.

La responsable de la Jefatura Provincial de Tráfico ha comunicado que durante la jornada del sábado se produjeron un total de 29.608 desplazamientos, un 1,76% menos que el año pasado.

La titular de Tráfico también ha señalado que no se produjeron accidentes mortales ni graves en el entorno del Rocío, aunque ayer hubo retenciones entre los kilómetros 12 y 15 en los accesos a la aldea, en el resto de los hitos kilométricos hubo tráfico intenso, pero sin retenciones significativas.

El Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) sigue trabajando en el mantenimiento de los dispositivos de localización por GPS para tenerlos operativos en su totalidad de cara al comienzo mañana de los caminos de vuelta, además de mantener en correcto funcionamiento las cámaras para facilitar la localización y visualización de incidentes y tener a disposición drones en caso de requerirse. El voluntariado de Protección Civil ha realizado en las últimas 24 horas 73 actuaciones de pronto socorro.