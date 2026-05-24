La Guardia Civil consigue controlar a dos bueyes desbocados en la aldea de El Rocío (Almonte, Huelva)

Agentes de la Guardia Civil controlando a dos bueyes desbocados. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado controlar a dos bueyes desbocados en la aldea de El Rocío (Almonte, Huelva)durante la tarde de este pasado sábado, una situación que suponía un grave riesgo que para los numerosos viandantes y peregrinos presentes en la zona con motivo de la Romería del Rocío.

Según ha detallado el instituto armado en un mensaje difundido a los medios, los agentes recibieron un aviso de la presencia de dos bueyes desbocados en una calle en la aldea almonteña. Por ello, varias patrullas iniciaron un seguimiento y contención de los animales, logrando finalmente controlar a los mismos en el interior de uno de los aparcamientos habilitados, gracias a la actuación coordinada de tres vehículos oficiales y la colaboración de dos ciudadanos a caballo.

De este modo, la rápida actuación de los agentes permitió evitar que los animales pudieran arrollar a personas, "dada la gran fuerza y peligrosidad que presentaban durante su huida", han apuntado desde la Benemértita.

Como consecuencia de la intervención, uno de los vehículos oficiales ha sufrido diversos daños. Asimismo, la Guardia Civil continúan realizando gestiones para identificar a una posible persona lesionada que, al tratar de sujetar a los animales, habría sufrido una posible luxación de hombro. Por parte del Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) se ha procedido a identificar los animales, los cuales pertenecen a una Hermandad y sus responsables han sido informados de los hechos.