Herido un menor de 16 años tras ser arrollado por un caballo en la calle Santa María en El Rocío en Almonte (Huelva)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz
El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 24 mayo 2026 16:11
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HUELVA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven menor de dieciséis años ha resultado herido en la madrugada de este domingo, 24 de mayo, tras ser arrollado por un caballo desbocado en la calle Santa María de la aldea de El Rocío en Almonte (Huelva).

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el joven tuvo que ser atendido en el Centro Sanitario del 061 en el Cecopi y posteriormente trasladado por Protección Civil a su domicilio.

Es una de las incidencias más destacadas de la pasada jornada, 23 de mayo, durante la puesta en marcha del Plan Aldea 2026. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se ha atendido un total de 1.153 pacientes y que las incidencias han ascendido a 352.

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