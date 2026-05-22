El Plan Romero gestiona 152 incidencias, un 26,7% más que el año pasado

1089521.1.260.149.20260522133041 El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (c), preside la reunión del Comité de Operaciones del Plan Aldea 2026, en el Cecopi de la aldea de - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El dispositivo del Plan Romero 2026 ha coordinado, desde su activación y hasta las 7,00 horas de este viernes, 152 incidencias a través del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, que ha presidido el Comité de Operaciones del Plan Aldea, en El Rocío (Almonte, Huelva).

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el comité, reunido este viernes en la sede del nuevo Cecopi (Centro de Coordinación de Operaciones Integrado), ha constatado, según ha explicado Antonio Sanz, que el dispositivo transcurre "sin emergencias de gravedad" en los caminos hacia la aldea de El Rocío, a donde tienen prevista su llegada 60 hermandades en esta jornada.

En el comité se ha podido constatar el "buen discurrir" del dispositivo, así como el aumento de movimiento y concentración de personas en la aldea. Durante la reunión, se ha evaluado la marcha del plan por parte de los responsables de todos los operativos intervinientes, planteado las necesidades de cara a la jornada de este sábado y planificado la organización de los días centrales de esta 42 edición.

El consejero ha destacado "el salto de calidad" que supone el nuevo Cecopi permanente de la Aldea, desde donde se coordinan todas las actuaciones, incidiendo en que el Plan Romero y el dispositivo Aldea "están preparado y a pleno rendimiento para estos días clave y desde la Junta de Andalucía está todo en funcionamiento".

INCIDENCIAS

De este modo, EMA 112 ha atendido desde la activación del plan 152 incidencias, en su mayoría de carácter sanitario (71), incidencias de tráfico (25), bienestar animal (12) y accidentes de circulación (ocho) e incendios (cinco), entre otros. Es un dato que supone un 26,7% más que el año pasado.

Entre las más reseñables se cuentan el atropello a las 23,00 horas del pasado jueves de un varón en la rotonda del mesón Venta Gato, en Villamanrique de la Condesa en Sevilla con un paciente trasladado con traumatismos al Hospital del Bormujos; y otro atropello, en este caso de un mulo desbocado, a un cochero en la calle Princesa Sofía en la aldea, también con una persona herida y trasladada al centro sanitario del Cecopi.

A esto hay que añadir el vuelco de una carriola en el barrio de las Gallinas en el Camino de Moguer, en Almonte con cinco personas heridas trasladadas al centro sanitario del Cecopi. También hay que destacar el incendio de un camión de transporte de animales en la carretera de Almonte que se saldó con la muerte de ocho mulos y un noveno herido.

En cuanto a las atenciones sanitarias, hasta el momento se ha atendido a 285 pacientes y 17 traslados a centros hospitalarios, de ellos a hospitales de Sevilla y otros diez a los de Huelva. Respecto a las patologías, el 18% de las atenciones han sido de carácter traumatológico, 7% de tipo dermatológico, 29% por infecciones leves y 4% de tipo cardiocirculatorio.

El equipo de voluntariado de Protección Civil ha participado en 53 actuaciones de pronto auxilio en general por heridas y traumatismos, síncopes y desvanecimientos leves, 41 de apoyo a los servicios de emergencia, 60 labores de información a la población. En el Plan Aldea están participando quince agrupaciones onubenses.

La Guardia Civil ha señalado "la normalidad" en el operativo, mientras que Tráfico ha señalado el atropello antes descrito. La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma ha levantado 98 actas de infracción de las normas de tránsito y dos denuncias por infracciones en materia de residuos. Vehículos controlados 582, personas identificadas 291 y 208 actuaciones divulgativas.

Además, el veterinario responsable de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha comunicado la muerte de dos animales el jueves, a los que se suman los ocho équidos que eran transportados en el camión accidentado.

El director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellanos, ha señalado que se han gestionado incidencias menores. En este mismo sentido se ha pronunciado la Policía Local de Almonte, que ha informado que no ha habido incidencias destacadas en los suministros de agua y luz.

En cuanto a la ocupación de los parkings, en el primer día se ha registrado en el P1 un 40 por ciento de ocupación; en el P2, el 30%; el P3 al 50%; el P4 al 5%; el P5 al 35%; el P6 al 70%; y el P7 y P8, completos.

En cuanto a los desplazamientos, la responsable de la Dirección General de Tráfico ha informado que no se han producido accidentes con víctimas en el dispositivo. Se constata la presencia de mayor número de personas en los desplazamientos, en concreto el miércoles 6,38% más y el jueves un 2,40 por cierto más en los accesos. La cifra total de desplazamientos es de 30.787.

Por su parte, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) ha señalado el buen funcionamiento de los GPS que han acompañado a las comitivas durante sus caminos, así como el funcionamiento de las cámaras.

MOVIMIENTO DE HERMANDADES

Un total de 60 hermandades harán a lo largo de la jornada de este viernes su entrada en El Rocío bajo la atenta supervisión del Plan Aldea, por lo que ya serán 116 las hermandades que dormirán esta noche en la aldea almonteña. Todas las corporaciones están ya camino después de la salida de Villamanrique de la Condesa, Bruselas, Toledo, Sabadell y San Sebastián de los Reyes.

En la reunión del Comité de Operaciones del Plan Aldea el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones ha estado acompañado por la concejala del Rocío del Ayuntamiento de Almonte, Ana Saavedra; el director gerente de la EMA, Alejandro García; el director general de Emergencias y Protección Civil, Juan Ramón Rodríguez; el subdirector de Emergencias, Eduardo Macías; y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez.