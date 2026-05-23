El Plan Romero para la Romería del Rocío 2026 eleva a 701 incidencias registradas, un 57% más respecto al año pasado

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en las presentaciones de las hermandades en la Romería del Rocío. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El dispositivo del Plan Romero 2026 ha coordinado, desde su activación y hasta las 7,00 horas de este viernes, 701 incidencias a través del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, 450 de ellas en el nuevo Centro Sanitario del 061, un dato que marca un incremento del 57% respecto al mismo período del año anterior cuando fueron 447 las personas asistidas, así lo ha explicado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la reunión del comité de operaciones del Plan Aldea que ha tenido lugar en la nueva sede del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) de la aldea.

En declaraciones a los medios, Sanz ha explicado que el hospital del Cecopi ha atendido más pacientes que la suma de todos los puntos asistenciales el año pasado a esta misma fecha y franja horaria" y ha insistido en la importancia de disfrutar con seguridad y seguir las recomendaciones de EMA 112. De estas 701 atenciones, solo 28 han precisado traslado a centros sanitarios, 13 de ellos a hospitales de Sevilla y otros 15 a los de Huelva.

En cuanto a las patologías, el 23% de las atenciones han sido de carácter traumatológico, 7% de tipo dermatológico, 14% por infecciones leves y 11% de tipo cardiocirculatorio, ha precisado el consejero, quien ha explicado que también ha subido la cifra de emergencias coordinadas por EMA 112 que a esta hora alcanza las 267, un 23,7% más que el año pasado.

Tan solo en la jornada de este pasado viernes fueron 104 las emergencias coordinadas, hasta el momento, el día de mayor actividad. Asistencias sanitarias (149), incidencias de tráfico (33), bienestar animal (23), seguridad ciudadana (12) y accidentes de circulación (10) son las cinco tipologías de emergencia más repetidas.

En cuanto a los casos más destacados se cuentan varias atenciones por caídas de caballo en el Puente del Ajolí y en Arroyo de Caño Marín, en este último caso con una persona atrapada por las piernas a la que rescató la Guardia Civil y atendió y trasladó el 061 a un centro hospitalario. También se ha gestionado una caída de motocicleta con un varón atendido por traumatismos y derivado a un centro hospitalario de Sevilla.

Anoche también desapareció un anciano de 85 años que fue hallado por la Guardia Civil y trasladado de nuevo con sus familiares, también se perdió un menor de tres años en los caminos que fue encontrado también por el operativo.

El servicio veterinario del Plan Romero ha informado, por su parte, que este viernes se recogió un buey fallecido de la Hermandad de Mairena del Aljarafe, en calle Santa Olalla. Esta misma mañana se ha retirado también un caballo muerto en Caño Marín, junto al Puente del Rey.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma ha realizado 86 inspecciones de Medio Ambiente y 155 actas de infracción de las normas de tránsito. Del mismo modo, se han llevado a término 21 inspecciones de consumo e inspeccionados 17 locales y se han realizado 12 actas de denuncia. En cuanto a otras actuaciones se ha identificado a 458 personas, realizado 22 auxilio a personas, hecho 319 informaciones divulgativas, y controlado hasta 738 vehículos.

La Dirección General de Tráfico, por su parte, ha señalado este viernes 22 de mayo se registró un descenso en los desplazamientos respecto al año anterior con 30.794. Este dato apunta que los romeros han adelantado su llegada a la aldea almonteña.

El Ayuntamiento ha señalado que el aparcamiento P1 se encontró ayer al 80% y, esta mañana al 50%, el P2 alcanzó el 65% el viernes y hoy sábado un 45%, el P3 al 60% y, en estos momentos, a un 30%.

Por último, P4 está al 10% y el P5 al 50%, mientras que P6, P7 y P8 completos. En cuanto a la retirada de residuos, se ha registrado un 17,40% más que el año pasado. Se ha retirado 409.820 kilos.

NUEVA REUNIÓN DEL COMITÉ DE OPERACIONES

El Comité de Operaciones, presidido por Antonio Sanz, se ha reunido en la sede del nuevo Cecopi y ha constatado que el dispositivo transcurre según lo previsto.

"Todo está transcurriendo según lo planificado y la coordinación está siendo la tónica dominante", ha explicado Antonio Sanz que también ha señalado que durante la jornada de hoy estarán ya las 127 hermandades en la aldea, "lo que nos hace redoblar esfuerzos y poner toda nuestra capacidad al servicio de la seguridad y la tranquilidad de la celebración de Pentecostés y dar respuesta a los retos que supone el mayor operativo de Emergencias por grandes concentraciones de Europa".

El Comité de Operaciones del Plan Aldea ha evaluado las actuaciones más destacadas que se han producido en las últimas 24 horas, puesto en común aquellas cuestiones que exigen la toma de medidas por parte de los operativos y planificado las acciones a desarrollar en las jornadas centrales de la Romería.

A esta reunión de coordinación también han asistido, el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; el director gerente de la EMA, Alejandro García; el secretario general de Interior, David Gil; el director general de Emergencias y Protección Civil, Juan Ramón Rodríguez; el comisario jefe de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, Antonio Burgos; el subdirector de Emergencias, Eduardo Macías; y la concejal delegada del Rocío del Ayuntamiento de Almonte, Ana Saavedra.

Un total de once hermandades hacen hoy su entrada en la Aldea para acudir directamente a la presentación ante la Virgen: Écija, Espartinas, Jerez de la Frontera, Los Palacios, Osuna, Puente Genil, Sanlúcar la Mayor, Sevilla El Salvador, Sevilla Sur, Triana y Villanueva del Ariscal. Con ellas, las 127 filiales culminan sus caminos de ida.