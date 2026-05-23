Mapa de El Rocío 2026: aparcamientos, servicios y plano de la aldea durante la Romería

Plano de la Romería del Rocío 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

HUELVA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Romería del Rocío congrega cada año a miles de peregrinos, hermandades y visitantes en una aldea que, durante unos días, multiplica notablemente su población. Ante la enorme afluencia de personas y la intensa actividad que se vive durante la celebración, disponer de un plano actualizado resulta fundamental para localizar los principales servicios y desplazarse con mayor comodidad y seguridad.

Entre los espacios más importantes destacan las distintas zonas de aparcamiento habilitadas para la ocasión, identificadas como P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7, además de un área específica destinada a minibuses. Estos estacionamientos se sitúan en los accesos principales a la aldea y cuentan con vigilancia y horarios especiales durante la Romería. Debido a la gran cantidad de asistentes, se recomienda llegar con suficiente antelación y seguir en todo momento las indicaciones de tráfico, ya que el acceso de vehículos particulares al interior de la aldea está restringido sin autorización.

El plano también permite ubicar rápidamente servicios esenciales como el hospital, las farmacias de guardia y el Centro de Coordinación Operativa (Cecopi), claves para atender cualquier incidencia sanitaria o emergencia. A ello se suman varios puntos de asistencia médica distribuidos estratégicamente por toda la aldea para facilitar una atención rápida a los asistentes.

En materia de seguridad, la Romería dispone de oficinas de denuncias, puestos de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de parque de bomberos y depósitos de vehículos. Todos estos servicios aparecen señalizados en el mapa para agilizar la actuación ante cualquier incidencia.

Asimismo, el plano incluye las principales paradas de taxi, los puntos de salida y llegada de la lanzadera que conecta la aldea con Almonte y Matalascañas, así como las diferentes zonas de autobuses. Esto facilita la movilidad de quienes optan por utilizar transporte público durante la celebración.

Por último, el mapa delimita las áreas reservadas para las hermandades y el recorrido oficial de la procesión, permitiendo a peregrinos y visitantes localizar con facilidad su punto de encuentro y seguir el itinerario de la Virgen durante los momentos más destacados de la Romería.